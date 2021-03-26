Суэцкий канал оказался в "ловушке": компании несут миллиардные убытки

Суэцкий канал заблокировал контейнеровоз / Reuters

По данным представителей мирового судоходства, застрявший в Суэцком канале мегаконтейнер Ever Given ежедневно задерживает товаров на сумму около 9,6 миллиарда долларов.

Как пишет ВВС, только в один час блокировка обходится в 400 миллионов долларов в торговле вдоль водного пути, который является жизненно важным коридором между востоком и западом.

Эксперты компании Lloyd's List оценивают движение канала в западном направлении примерно в 5,1 миллиарда долларов в день, а движение в восточном направлении - примерно в 4,5 миллиарда долларов в день.

Согласно данным трекеров отслеживания, который приводит компания, на обоих концах канала заблокированы уже более 160 судов. В их число входят: 41 балкер (сухогрузы, груженые насыпью), и 24 танкера для перевозки сырой нефти.

Другие суда в основном перевозят потребительские товары, такие как одежда, мебель, производственные компоненты и автомобильные детали.

Как сообщила крупнейшая из международных судоходных ассоциаций BIMCO, убытки будут только расти и могут существенно повлиять на поставки продукции в мире.

"Я думаю, что на каждый день задержки потребуется два дня, чтобы устранить задержки", - сказал со своей стороны Алан Баер, президент логистической компании OL USA, передает Bloomberg.

По его словам, если блокировка будет продолжаться в течение неопределенного периода времени, суда начнут обходить Африку, добавив к своему маршруту от семи до девяти дней плавания. Две крупные судоходные компании, Maersk и Hapag-Lloyd, заявили, что они изучают варианты, чтобы избежать прохода по Суэцкому каналу, на который приходится около 12% от общего объема мировой торговли.

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