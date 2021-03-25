Суэцкий канал заблокирован не несколько недель, миру грозит кризис

В среднем ежедневно Суэцким каналом проходит около 50 судов, или 12% трафика мировой торговли. В частности маршрут особенно важен для торговли нефтью.
Огромный контейнеровоз EVER GIVEN, перегородивший Суэцкий канал, никак не удается сдвинуть с места. Уже двое суток несколько мощных буксиров предпринимают совместные усилия, чтобы снять судно с мели, но пока безрезультатно, пишет Bloomberg.
По оценкам Международной палаты судоходства, через Суэцкий канал ежедневно перевозят грузы общей стоимостью около 3 млрд долларов.
В среднем ежедневно Суэцким каналом проходит около 50 судов, или 12% трафика мировой торговли. В частности маршрут особенно важен для торговли нефтью, поскольку позволяет транспортировать нефть и сжиженный газ с Ближнего востока в Европу.
По данным агентства Bloomberg, только за одни сутки в канале и на входе в него с обеих сторон — Средиземного и Красного морей — блокировано по меньшей мере 100 судов.
Эксперты уже сообщили, что из-за происшествия в Суэцком канале нефть выросла в цене более, чем на 2%.
По данным Reuters, из-за аварии было заблокировано движение 16 танкеров. На их борту находится 870 000 тонн сырой нефти и 670 000 тонн чистой нефти (например бензин и дизельное топливо).
Всего из-за аварии могут пострадать десятки судов, перевозящих 13 млн баррелей нефти. Снятие судна с мели может занять несколько недель.
Отмечается, что в случае длительного блокирования канала судоходные компании могут начать перенаправлять суда в обход, что приведет к увеличению времени в пути, скоплению контейнеровозов в портах и перегрузке терминалов.
"Непосредственное влияние задержки судов в Суэцком канале испытывает торговля между Европой и Азией, это может привести к новым задержкам в уже затронутых цепочках поставок, а также к перебоям в поставках нефти и нефтепродуктов", — комментируют аналитики ING Bank.
Контейнеровоз EVER GIVEN тайваньской компании Evergreen Marine сбился с фарватера, сел на мель и своим 400-метровым корпусом перекрыл движение в обе стороны.
Отмечается, что виной всему стал мощный порыв ветра во время песчаной бури, скорость порыва достигала 50 км в час.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- После 1 января 2021 года, когда у США появилась возможность применения санкций против компаний, которые оказывают Северному потоку-2 страховые и сертификационные услуги, у России возникли новые проблемы с достройкой газопровода.
- У Байдена заявили, что санкции к компаниям будут применены после того, как Вашингтон зафиксирует достройку или сертификацию СП-2.
- Компания Nord Stream AG 6 февраля заявила о начале достройки участка СП-2 в Дании. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. Работы приостанавливались из-за непогоды, однако 15 февраля они были продолжены.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re.
- Крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, вложившая в строительство СП-2 около 730 миллионов евро, отказалась от дальнейшего финансирования газопровода.