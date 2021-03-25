Суэцкий канал заблокирован не несколько недель, миру грозит кризис

Суэцкий канал до сих пор заблокирован

Огромный контейнеровоз EVER GIVEN, перегородивший Суэцкий канал, никак не удается сдвинуть с места. Уже двое суток несколько мощных буксиров предпринимают совместные усилия, чтобы снять судно с мели, но пока безрезультатно, пишет Bloomberg.

По оценкам Международной палаты судоходства, через Суэцкий канал ежедневно перевозят грузы общей стоимостью около 3 млрд долларов.

В среднем ежедневно Суэцким каналом проходит около 50 судов, или 12% трафика мировой торговли. В частности маршрут особенно важен для торговли нефтью, поскольку позволяет транспортировать нефть и сжиженный газ с Ближнего востока в Европу.

По данным агентства Bloomberg, только за одни сутки в канале и на входе в него с обеих сторон — Средиземного и Красного морей — блокировано по меньшей мере 100 судов.

Эксперты уже сообщили, что из-за происшествия в Суэцком канале нефть выросла в цене более, чем на 2%.

По данным Reuters, из-за аварии было заблокировано движение 16 танкеров. На их борту находится 870 000 тонн сырой нефти и 670 000 тонн чистой нефти (например бензин и дизельное топливо).

Всего из-за аварии могут пострадать десятки судов, перевозящих 13 млн баррелей нефти. Снятие судна с мели может занять несколько недель.

Отмечается, что в случае длительного блокирования канала судоходные компании могут начать перенаправлять суда в обход, что приведет к увеличению времени в пути, скоплению контейнеровозов в портах и перегрузке терминалов.

"Непосредственное влияние задержки судов в Суэцком канале испытывает торговля между Европой и Азией, это может привести к новым задержкам в уже затронутых цепочках поставок, а также к перебоям в поставках нефти и нефтепродуктов", — комментируют аналитики ING Bank.

Контейнеровоз EVER GIVEN тайваньской компании Evergreen Marine сбился с фарватера, сел на мель и своим 400-метровым корпусом перекрыл движение в обе стороны.

Отмечается, что виной всему стал мощный порыв ветра во время песчаной бури, скорость порыва достигала 50 км в час.

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