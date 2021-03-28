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Названа возможная причина масштабной аварии в Суэцком канале

28 марта 2021, 17:01
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Египет назвал ежедневные потери из-за блокировки Суэцкого канала.

Ever Given
Блокировка Суэцкого канала / Reuters

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given наносит огромные убытки транспортным компаниям. Руководитель управления каналом Усам Рабие рассказал, что могло стать причиной аварии на судне.

По его словам, авария контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу, могла случиться из-за человеческой ошибки или технической неисправности, пишет BBC.

Он также считает, что неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной аварии, которой подвергся контейнеровоз Ever Given.

"Непогода - это не основная причина, по которой судно село на мель, могли быть также технические или человеческие ошибки", - сказал Рабийе.

Как говорит глава управления Суэцким каналом Осама Рабиа в интервью каналу eXtra News, Египет ежедневно теряет около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала.

При этом он сообщил, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как сборы зависят от размера судна и его груза.

Рабиа также сказал, что земснарядам удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине 18 м, а дноуглубительные работы продолжаются.

Судно Ever Given длиной 400 метров застряло на прошлой неделе по диагонали на южном участке Суэцкого канала, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире.

По состоянию на сегодня, 370 судно ожидало транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Суэцкий канал новости - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов.
  • Суэцкий канал потенциально может быть заблокирован на несколько недель, поэтому грузоотправители оценивают стоимость отправления судов вокруг Африки. По оценке експертов, расходы только на топливо для супертанкера, который доставляет нефть с Ближнего Востока в Европу, составили бы около $300 тыс.

масштабная авария
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