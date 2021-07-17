Контрудар проти гібридних загроз: Німеччина і Литва стягнули війська до кордонів Білорусі

Німецька дивізія перевірить свою здатність командування об'єднаними операціями союзників / Reuters / Fabrizio Bensch

Литва і Німеччина в п'ятницю, 16 липня, почали військові навчання неподалік від кордонів республіки Білорусь. Маневри спрямовані на вивчення сценаріїв щодо відбиття гібридних загроз та проведення операцій для підготовки колективного захисту. Військові навчання триватимуть до 29 липня. Це перші військові маневри, в яких ФРН бере участь на території держави-союзника Північноатлантичного альянсу з ініціативи Берліна.

Як повідомляє пресслужба Збройних сил Литви, військові навчання триватимуть з 16 по 29 липня. Вперше в маневрах візьме участь 10-й штаб бронетанкової дивізії бундесверу.

"Сценарій навчань покликаний навчити відображати гібридні загрози і проводити високоінтенсивні операції колективного захисту", - зазначено в повідомленні.

Також відомо, що штаб Збройних сил Німеччини вперше проводить навчання на території союзника НАТО за своєю ініціативою.читайте такожСотні мігрантів в день мчать від режиму Лукашенка: в країні ЄС оголосили про війська біля кордонів Білорусі

Зазначається, що під час військових навчань німецька дивізія відпрацьовуватиме механізми планування і командування об'єднаними операціями союзних сил. У заходах візьмуть участь 12-я танкова бригада ФРН, 37-я бригада бронепехоти, 23-я бригада гірських піхотинців, а також бригада мотопіхоти Литви Залізний вовк.

Підкреслюється, що навчання повинні були бути проведені взимку, проте через епідемію COVID-19 їх перенесли.

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