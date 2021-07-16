Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

Немецкая дивизия проверит свою способность командования объединенными операциями союзников / Reuters / Fabrizio Bensch

Литва и Германия в пятницу, 16 июля, начали военные учения Быстрый меч неподалеку от границ республики Беларусь. Маневры направлены на изучение сценариев по отражению гибридных угроз и проведению операций для подготовки коллективной защиты. Военные учения будут длиться до 29 июля. Это первые военные маневры, в которых ФРГ принимает участие на территории государства-союзника Североатлантического альянса по инициативе Берлина.

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы, военные учения продлятся с 16 по 29 июля. Впервые в маневрах поучаствует 10-й штаб бронетанковой дивизии Бундесвера.

"Сценарий учений призван научить отображать гибридные угрозы и проводить высокоинтенсивные операции коллективной защиты",- указано в сообщении.

Также известно, что штаб Вооруженных сил Германии впервые проводит учения на территории союзника НАТО по своей инициативе.Читайте такжеСотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси

Как отмечается, в ходе военных учений немецкая дивизия будет отрабатывать механизмы планирования и командования объединенными операциями союзных сил. В мероприятиях примут участие 12-я танковая бригада ФРГ, 37-я бригада бронепехоты, 23-я бригада горных пехотинцев, а также бригада мотопехоты Литвы Железный волк.

Подчеркивается, что учения должны были быть проведены зимой, однако по причине эпидемии COVID-19 их перенесли.

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