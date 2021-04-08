Козак розкрив деталі провалу участі Януковича у перемовинах щодо Донбасу

Київ не погодився на перемовини з Януковичем щодо ОРДЛО - Козак / УНІАН

Україна виступила проти присутності представників "ЛДНР" у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі у серпні 2019 року. І тоді Росія запропонувала, щоб від ОРДЛО перемовини вів колишній український президент Віктор Янукович. У Києві таку ініціативу росіян не підтримали. Про це розповів заступник голови АП РФ Дмитро Козак.

Під час пресконференції він заявив, що українська сторона виступила проти участі бойовиків рамках ТКГ. Київ запропонував, щоб від ОРДЛО виступили представники місцевого самоврядування, обрані у 2010 році.

"Добре, давайте спробуємо, але якщо вам зараз запропонують, виходячи з фундаментальних причин кризи, за стіл перемовин посадити президента, який був обраний у 2010 році? Відразу бажання обговорювати фундаментальні причини кризи пропали", - сказав Козак і додав, що Україна таку кандидатуру не підтримала.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

У 2010 році президентом України був обраний Віктор Янукович. У 2014 році в результаті подій Євромайдану він відправився до Росії. Російська преса писала про те, що Янукович може стати одним з перемовників у ТКГ після того, як в дискусії з'явилися представники ОРДЛО від Києва.

Заяви Козака щодо Донбасу