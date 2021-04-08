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Козак раскрыл детали провала участия Януковича в переговорах по Донбассу

8 апреля 2021, 19:01
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Россия в августе 2019 года предлагала, чтобы оккупированный Донбасс на переговорах с Киевом представлял Виктор Янукович.

Янукович
Киев не согласился на переговоры с Януковичем по ОРДЛО - Козак / УНИАН

Украина выступила против присутствия представителей "ЛДНР" в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в августе 2019 года. И тогда Россия предложила, чтобы от ОРДЛО переговоры вел бывший украинский президент Виктор Янукович. В Киеве такую инициативу россиян не поддержали. Об этом рассказал замглавы АП РФ Дмитрий Козак.

В ходе пресс-конференции он заявил, что украинская сторона выступила против участия боевиков рамках ТКГ. Киев предложил, чтобы от ОРДЛО выступили представители местного самоуправления, избранные в 2010 году.

"Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали", - сказал Козак и добавил, что Украина такую кандидатуру не поддержала.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

В 2010 году президентом Украины был избран Виктор Янукович. В 2014 году в результате событий Евромайдана он отправился в Россию. Российская пресса писала о том, что Янукович может стать одним из переговорщиков в ТКГ после того, как в дискуссии появились представители ОРДЛО от Киева.

Заявления Козака по Донбассу

Кремль Виктор Янукович Дмитрий Козак ЛДНР ОРДЛО новости Украины новости Донбасса
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