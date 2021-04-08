Козак раскрыл детали провала участия Януковича в переговорах по Донбассу

Россия в августе 2019 года предлагала, чтобы оккупированный Донбасс на переговорах с Киевом представлял Виктор Янукович.
Украина выступила против присутствия представителей "ЛДНР" в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в августе 2019 года. И тогда Россия предложила, чтобы от ОРДЛО переговоры вел бывший украинский президент Виктор Янукович. В Киеве такую инициативу россиян не поддержали. Об этом рассказал замглавы АП РФ Дмитрий Козак.
В ходе пресс-конференции он заявил, что украинская сторона выступила против участия боевиков рамках ТКГ. Киев предложил, чтобы от ОРДЛО выступили представители местного самоуправления, избранные в 2010 году.
"Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали", - сказал Козак и добавил, что Украина такую кандидатуру не поддержала.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины
В 2010 году президентом Украины был избран Виктор Янукович. В 2014 году в результате событий Евромайдана он отправился в Россию. Российская пресса писала о том, что Янукович может стать одним из переговорщиков в ТКГ после того, как в дискуссии появились представители ОРДЛО от Киева.
Заявления Козака по Донбассу
- В четверг, 8 апреля, замглавы АП РФ Дмитрий Козак пригрозил Киеву новой российской агрессией на Донбассе в том случае, если повысится уровень эскалации конфликта. При этом он сказал, что для Украины это может обернуться "началом конца".
- Кроме того, Козак сказал, что новые переговоры по Донбассу на уровне советников в рамках нормандского формата планируют провести 19 апреля.
- Также Дмитрий Козак сделал заявление, согласно которому влияние США на Украину преувеличено. При этом он не стал обвинять Вашингтон в обострении российско-украинской войны на Донбассе.