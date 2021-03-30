Кримського "віцепрем'єра" покарали за скандал у літаку

Євген Кабанов покараний за відмову надіти маску у літаку / facebook.com/ek.kabanov

Так званого "віцепрем'єра" захопленого Російською Федерацією Криму Євгена Кабанова покарали за те, що він на борту літака не дотримувався карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Псевдочиновник відмовлявся на борту надіти маску, і за це йому "влютували" адміністративний штраф, повідомляє Интерфакс з посиланням на слова самого порушника.

"Віцепрем'єр" додав, що неухильно виконає вимогу про виплату штрафу.

Нагадаємо, Євген Кабанов відмовився надягати маску на борту літака російської авіакомпанії Аерофлот, коли у бізнес-класі летів з Москви до Сімферополя.

"Чиновник" не раз ігнорував вимоги бортпровідників надіти маску й тому після посадки його передали правоохоронцям. Кабанов, залишаючи літак, матюкався.

Кабанов став кримським "віцепрем'єром" у жовтні 2018 року, а до цього очолював велику будівельну компанію та був "депутатом" парламенту.

Навесні 2020 року "чиновник" потрапив у ще один карантинний скандал – у Криму порушив режим самоізоляції, гуляв лісом й похвалився цим у Facebook. Пізніше Кабанов вибачився за порушення карантину.

Довідка. Згідно з Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення, за відсутність маски загрожує штраф у сумі від 1 000 до 30 000 рублів.

У березні минулого року почалася пандемія коронавірусу, і після цього низка країн світу, зокрема і РФ, почали запроваджувати карантинні обмеження.