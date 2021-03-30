Кримського "віцепрем'єра" покарали за скандал у літаку

Кабанова вирішили оштрафувати. Псевдочиновник стверджує, що заплатить штраф.
Так званого "віцепрем'єра" захопленого Російською Федерацією Криму Євгена Кабанова покарали за те, що він на борту літака не дотримувався карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
Псевдочиновник відмовлявся на борту надіти маску, і за це йому "влютували" адміністративний штраф, повідомляє Интерфакс з посиланням на слова самого порушника.
"Віцепрем'єр" додав, що неухильно виконає вимогу про виплату штрафу.
Нагадаємо, Євген Кабанов відмовився надягати маску на борту літака російської авіакомпанії Аерофлот, коли у бізнес-класі летів з Москви до Сімферополя.
"Чиновник" не раз ігнорував вимоги бортпровідників надіти маску й тому після посадки його передали правоохоронцям. Кабанов, залишаючи літак, матюкався.
Кабанов став кримським "віцепрем'єром" у жовтні 2018 року, а до цього очолював велику будівельну компанію та був "депутатом" парламенту.
Навесні 2020 року "чиновник" потрапив у ще один карантинний скандал – у Криму порушив режим самоізоляції, гуляв лісом й похвалився цим у Facebook. Пізніше Кабанов вибачився за порушення карантину.
Довідка. Згідно з Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення, за відсутність маски загрожує штраф у сумі від 1 000 до 30 000 рублів.
У березні минулого року почалася пандемія коронавірусу, і після цього низка країн світу, зокрема і РФ, почали запроваджувати карантинні обмеження.
Анексія Криму
- У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
- Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.