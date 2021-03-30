Крымского "вице-премьера" наказали за скандал в самолете

Кабанова решили оштрафовать. Псевдочиновник утверждает, что заплатит штраф.
Так называемого "вице-премьера" захваченного Российской Федерацией Крыма Евгения Кабанова наказали за то, что он на борту самолета не придерживался карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Псевдочиновник отказывался на борту надеть маску, и за это ему "впаяли" административный штраф, сообщает Интерфакс со ссылкой на слова самого нарушителя.
"Вице-премьер" полуострова добавил, что неукоснительно выполнит требование о выплате штрафа.
Напомним, Евгений Кабанов отказался надевать маску на борту самолета российской авиакомпании Аэрофлот, когда в бизнес-классе летел из Москвы в Симферополь.
"Чиновник" не раз игнорировал требования бортпроводников надеть маску и поэтому после посадки его передали правоохранителям. Кабанов, покидая самолет, матерился.
Кабанов стал крымским "вице-премьером" в октябре 2018 года, а до этого возглавлял крупную строительную компанию и был "депутатом" парламента.
Весной 2020 года "чиновник" попал в еще один карантинный скандал – в Крыму нарушил режим самоизоляции, гулял по лесу и похвастался этим в Facebook. Позже Кабанов извинился за нарушение карантина.
Справка. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, за отсутствие маски грозит штраф в сумме от 1 000 до 30 000 рублей.
В марте прошлого года началась пандемия коронавируса, и после этого ряд стран мира, в частности и РФ, начали вводить карантинные ограничения.
Аннексия Крыма
- В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
- Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.