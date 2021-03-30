Крымского "вице-премьера" наказали за скандал в самолете

Евгений Кабанов наказан за отказ надеть маску в самолете / facebook.com/ek.kabanov

Так называемого "вице-премьера" захваченного Российской Федерацией Крыма Евгения Кабанова наказали за то, что он на борту самолета не придерживался карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Псевдочиновник отказывался на борту надеть маску, и за это ему "впаяли" административный штраф, сообщает Интерфакс со ссылкой на слова самого нарушителя.

"Вице-премьер" полуострова добавил, что неукоснительно выполнит требование о выплате штрафа.

Напомним, Евгений Кабанов отказался надевать маску на борту самолета российской авиакомпании Аэрофлот, когда в бизнес-классе летел из Москвы в Симферополь.

"Чиновник" не раз игнорировал требования бортпроводников надеть маску и поэтому после посадки его передали правоохранителям. Кабанов, покидая самолет, матерился.

Кабанов стал крымским "вице-премьером" в октябре 2018 года, а до этого возглавлял крупную строительную компанию и был "депутатом" парламента.

Весной 2020 года "чиновник" попал в еще один карантинный скандал – в Крыму нарушил режим самоизоляции, гулял по лесу и похвастался этим в Facebook. Позже Кабанов извинился за нарушение карантина.

Справка. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, за отсутствие маски грозит штраф в сумме от 1 000 до 30 000 рублей.

В марте прошлого года началась пандемия коронавируса, и после этого ряд стран мира, в частности и РФ, начали вводить карантинные ограничения.