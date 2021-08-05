Кулеба і Блінкен провели зустріч у Вашингтоні: про що говорили

Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен в США / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Керівники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси і виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США.

"У нас дуже багато роботи, яку треба зробити. Сполучені Штати прихильні незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України... Ми разом будемо відстоювати сильну Україну, здатну захистити себе від зовнішньої загрози", - сказав Блінкен журналістам перед початком переговорів з Кулебою.

Блінкен також обговорить з Кулебою, який перебуває з візитом у Вашингтоні, "регіональні виклики" і реформи в Україні.

У той же час глава українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною і США на новий рівень.

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Зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

Білий дім 21 липня, в день угоди з Німеччиною по Північному потоку-2, офіційно оголосив про запрошення Володимира Зеленського в Вашингтон на зустріч з Джо Байденом на 30 серпня.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко заявляв, що в адміністрації Байдена свідомо затягували візит Зеленського до Вашингтона. Це пов'язано з тим, що Київ вимагає від Білого дому чіткої відповіді щодо ПДЧ в НАТО і ситуації з СП-2. З цих питань Україну підтримує Конгрес. На його думку, завдання Білого дому полягало в тому, щоб Зеленському в ході своєї американської поїздки не вдалося поспілкуватися з представниками парламенту.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Київ знає про протистоянні адміністрації Байдена і Конгресу по Північному потоку-2. Українська сторона не має наміру вносити розбрат і налаштована на конструктивні переговори. При цьому зустріч Зеленського з представниками парламенту США все-таки може відбутися.