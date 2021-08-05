УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кулеба и Блинкен провели встречу в Вашингтоне: о чем говорили

5 августа 2021, 22:54
Прослушать новость
Остановить

Госсекретарь США обсудил защиту Украины от "внешней угрозы" с главой МИД Украины.

Кулеба и Блинкен
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен в США / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами. В частности, Блинкен еще раз заверил Украину в поддержке со стороны США.

"У нас очень много работы, которую надо сделать. Соединенные Штаты привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины... Мы вместе будем отстаивать сильную Украину, способную защитить себя от внешней угрозы", - сказал Блинкен журналистам перед началом переговоров с Кулебой.

Блинкен также обсудит с Кулебой, который находится с визитом в Вашингтоне, "региональные вызовы" и реформы в Украине.

В то же время глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

Реклама

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Белый дом 21 июля, в день сделки с Германией по Северному потоку-2, официально объявил о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Джо Байденом на 30 августа.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко заявлял, что в администрации Байдена сознательно затягивали визит Зеленского в Вашингтон. Это связано с тем, что Киев требует от Белого дома четкого ответа по ПДЧ в НАТО и ситуации с СП-2. По этим вопросам Украину поддерживает Конгресс. По его мнению, задача Белого дома заключалась в том, чтобы Зеленскому в ходе своей американской поездки не удалось пообщаться с представителями парламента.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Киев знает о противостоянии администрации Байдена и Конгресса по Северному потоку-2. Украинская сторона не намерена вносить раздор и настроена на конструктивные переговоры. При этом встреча Зеленского с представителями парламента США все-таки может состояться.

новости США Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба и Блинкен провели встречу в Вашингтоне: о чем говорили». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкойВ Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкой Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая историяПара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Не медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напастьНе медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напасть Почему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларов Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обманГороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман

Последние новости

23:16

В Минздраве назвали три сценария новой волны коронавируса

23:08

Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт Видео

22:54

Кулеба и Блинкен провели встречу в Вашингтоне: о чем говорили Видео

22:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

22:32

Маршрутка с пассажирами вспыхнула возле столичного кладбаща

Реклама
22:27

В Киеве взлетят тарифы на воду и отопление Видео

22:02

На Арабатской Стрелке из воды вытащили мертвого крокодила

21:28

Миллиардер-бабник Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод Видео

21:26

Целая эпоха закончилась: Месси покидает Барселону после 20 лет в клубе Видео

21:21

Паразит шевелится под кожей: жителей Киева атакует редкая болезнь Видео

21:02

На Тернопольщине вспышка дельта-штамма COVID: откуда завозят вирус Видео

20:53

От Porsche ничего не осталось: под Львовом погиб сын известного бизнесмена Видео

20:23

Российская история еще будет оплакивать свои же шаги по Крыму - Зеленский

20:17

Возвращение Донбасса на 90% зависит от Путина - Зеленский Видео

19:53

"Нельзя говорить с людьми, у которых в руках оружие": Зеленский о прекращении войны на Донбассе Видео

19:47

"Слуги народа" признались, кого из министров хотят отправить в отставку

19:38

Высокое давление: расслабляющая деятельность, помогающая снизить риск гипертонии Видео

19:36

Тимошенко: Уже в этом году по запорожским мостам можно будет проехать с Левого на Правый берег

19:28

Если бы мы прислушивались к таким, как Марчук мнение

19:27

Приметы на 6 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Бориса и Глеба Видео

Реклама
19:19

После паспортизации ОРДЛО Россия может забрать Донбасс - Зеленский

18:51

Зверски изнасиловал и убил: в Индии священник кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей Видео

18:47

Эксперты рассказали, почему украинским мигрантам невыгодно работать за границей

18:35

Концерт Green Grey провалился - организаторы высказались о ситуации со скандальной группой

18:34

В Киеве старушка швырнула утюг прям на головы детям, которые играли на улице

18:25

Остров Хортица по инициативе Елены Зеленской "Без барьеров" станет полностью инклюзивным

18:22

Офис генпрокурора раскроет правду об Иловайской трагедии Видео

18:22

Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для тушения лесных пожаров актуально

18:09

"И цвет подходит и размер": Алла Пугачева пошутила над Галкиным

18:02

Украинские мигранты, которые работают заграницей нелегально, лишены социальных прав – эксперты

17:56

День строителя в Украине: когда отмечают, душевные поздравления и картинки

17:55

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

17:45

"Родные собирают кости": в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня на свалке Видео

17:28

Леся Никитюк сверкнула шикарным бюстом и раскрыла свою настоящую популярность

17:26

"Пустился в москальскую присядку": победа Беленюка в Токио взбесила пропагандистку Скабееву Видео

16:55

Рынок газа для теплокоммунэнерго не заработает в этом отопительном сезоне - Ассоциация

16:46

"Предлагаю немного отрезвиться": мэр Конотопа набросился и облил водой нардепа Качуру Видео

16:27

Школы под ударом: заведения, в которых учителя не уколются от COVID-19, "прикроют" с 1 сентября Видео

16:25

Отряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна

16:22

Идеальный кляр для отбивных: пошаговый рецепт приготовления Видео

Реклама
16:11

"Нафтогаз" предложил теплокоммунэнерго договор, нивелирующий решение парламента по долгам за газ – Укртеплокоммунэнерго

15:59

Андрей Крищенко официально остается руководителем полиции Киева

15:47

Можно играть в снежки: популярный волынский курорт густо засыпало градом Видео

15:36

"Трясли" бизнесменов Харьковщины: СБУ ликвидировала масштабную банду рэкетиров Видео

15:35

Эксперты рассказали, зачем чистить разделочную доску лимоном Видео

15:21

Новая победа Украины на Олимпиаде-2020: каратистка Анжелика Терлюга выиграла "серебро" Видео

15:13

Магнитные бури в августе закручивают гайки с первых дней: как пережить Видео

15:11

Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва

15:03

40 лет не было ремонта: Метинвест восстанавлиет школу в селе на  Днепропетровщине

14:35

Mamarika раскрыла интимные подробности своих первых родов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять