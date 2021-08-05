Кулеба и Блинкен провели встречу в Вашингтоне: о чем говорили

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен в США / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами. В частности, Блинкен еще раз заверил Украину в поддержке со стороны США.

"У нас очень много работы, которую надо сделать. Соединенные Штаты привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины... Мы вместе будем отстаивать сильную Украину, способную защитить себя от внешней угрозы", - сказал Блинкен журналистам перед началом переговоров с Кулебой.

Блинкен также обсудит с Кулебой, который находится с визитом в Вашингтоне, "региональные вызовы" и реформы в Украине.

В то же время глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

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Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Белый дом 21 июля, в день сделки с Германией по Северному потоку-2, официально объявил о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Джо Байденом на 30 августа.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко заявлял, что в администрации Байдена сознательно затягивали визит Зеленского в Вашингтон. Это связано с тем, что Киев требует от Белого дома четкого ответа по ПДЧ в НАТО и ситуации с СП-2. По этим вопросам Украину поддерживает Конгресс. По его мнению, задача Белого дома заключалась в том, чтобы Зеленскому в ходе своей американской поездки не удалось пообщаться с представителями парламента.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Киев знает о противостоянии администрации Байдена и Конгресса по Северному потоку-2. Украинская сторона не намерена вносить раздор и настроена на конструктивные переговоры. При этом встреча Зеленского с представителями парламента США все-таки может состояться.