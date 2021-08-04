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Кулеба и Ермак обсудили с советником Трампа войну на Донбассе и партнерство

4 августа 2021, 22:13
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По информации Офиса президента, украинские чиновники в Вашингтоне сегодня провели важную встречу с советником американского лидера.

Украина - США
Ермак и Кулеба отправились в Вашингтон / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретились в Вашингтоне с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

По информации Офиса президента чиновники обсудили партнерство между странами, а также войну на Донбассе.

В ходе встречи обсуждалась также подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча со своим американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на 30 августа.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

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"Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ", - уточнили в ОП.

Война России и Украины - о чем ранее писал Главред:

Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предупреждал, что Россия может пойти на военную операцию по оккупации Мариуполя, Одессы и Херсона. По мнению чиновника, в такой ситуации Москва будет действовать, отталкиваясь от реакции США.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допускал сценарий, при котором Россия может пойти на новую войну с Украиной, чтобы удержать украинское государство от интеграции в Североатлантический альянс.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков полагает, что конфликт на Донбассе потерял для России смысл, так как у Москвы больше нет рычагов для сдерживания Украины от вступления в НАТО.

новости США война на Донбассе Дмитрий Кулеба новости Украины Офис президента Андрей Ермак Джейк Салливан
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