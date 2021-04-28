Лавров заявив, що війни з Україною треба уникнути / Reuters

Війни на Донбасі з Україною можна і потрібно уникнути, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Так глава російського зовнішньодипломатичного відомства прокоментував в інтерв'ю РИА Новости ймовірність збройного конфлікту в світлі того, що на Донбасі вже понад півмільйона жителів отримали російське громадянство.

Водночас Лавров зазначив, що не береться говорити за Україну та її лідера Володимира Зеленського.

"Я не беруся гадати, тому що за зовнішніми ознаками головне для нього - це утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", - додав міністр.

Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше: