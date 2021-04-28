Лавров заявив, що війни з Україною треба уникнути

Глава МЗС Росії прокоментував ймовірність збройного конфлікту з Україною.
Війни на Донбасі з Україною можна і потрібно уникнути, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Так глава російського зовнішньодипломатичного відомства прокоментував в інтерв'ю РИА Новости ймовірність збройного конфлікту в світлі того, що на Донбасі вже понад півмільйона жителів отримали російське громадянство.
Водночас Лавров зазначив, що не береться говорити за Україну та її лідера Володимира Зеленського.
"Я не беруся гадати, тому що за зовнішніми ознаками головне для нього - це утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", - додав міністр.
Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
Автор: Адріана Бубновська