Лукашенко оцінив перспективу появи військової бази РФ у Білорусі

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко розповів про свої недавні переговори з Володимиром Путіним у контексті оборонного співробітництва РФ і Білорусі.

За його словами, на переговорах не було мови про військові бази РФ в Білорусі, пише Белта.

"Ні про які бази ми не говорили. Навіщо в Білорусі створювати базу, якщо вона в Смоленську - в трьох хвилинах польоту до того ж Бобруйська. Навіщо витрачати величезні гроші?"- зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що в рамках ОДКБ зона відповідальності Білорусі – західний напрямок: "Якщо тільки проти нас агресія, у нас достатньо сил для того, щоб стримати її на перших порах, поки розгорнеться в тилу Росія. Там є дві-три армії, які на цьому напрямку повинні підтримати білоруську армію. Ось наша стратегія. При чому тут ці бази?".

"І навіть якщо бази... журналісти молодці (це я вчора або сьогодні почув): слухайте, а що ми паримося з приводу того, що в Білорусі будуть чиїсь бази - російські, китайські, японські або ще, може бути, чиїсь? А в Німеччині чиї бази? Американський. А в Польщі, Румунії чиї бази - американські. Так що ви нам локшину на вуха вішаєте, що ми незалежність втратимо, ще щось. Ви ж їх вже створили, вони у вас там. Вони просто бояться, щоб ми, не дай бог, з росіянами не домовилися і не об'єднали наші військові зусилля. Але ми навіть про це не говорили", - додав Лукашенко.

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