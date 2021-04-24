Лукашенко оценил перспективу появления военной базы РФ в Беларуси

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко рассказал о своих недавних переговорах с Владимиром Путиным в контексте оборонного сотрудничества РФ и Беларуси.

По его словам, на переговорах не было речи о военных базах РФ в Беларуси, пишет Белта.

"Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что в рамках ОДКБ зона ответственности Беларуси – западное направление: "Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?".

"И даже если базы… Журналисты молодцы (это я вчера или сегодня услышал): слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы - российские, китайские, японские или еще, может быть, чьи-то? А в Германии чьи базы? Американские. А в Польше, Румынии чьи базы - американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили", - добавил Лукашенко.

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