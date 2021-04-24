Лукашенко розповів, скільки кілерам пообіцяли за його голову

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко заявив про те, що розроблялося кілька сценаріїв замаху на нього.

За його словами, спочатку планувалося його усунення під час параду 9 травня, пише Белта.

Потім нібито розглядався напад на кортеж Лукашенка, а для цього були закуплені і привезені в Білорусь гранатомети.

За словами Лукашенка, здійснити такий сценарій не вийшло: з метою безпеки автомобілі в кортежі пересуваються на великій швидкості, і ймовірність потрапити в них дуже мала.

За третім сценарієм озброєні люди повинні були напасти на заміську резиденцію Лукашенка. На знищення резиденції разом з господарем виділялося $10 млн, а на снайпера - $1 млн.

Лукашенко додав, що організатори замаху розраховували за допомогою армії блокувати Мінськ разом з знаходяться в місті силами ОМОН, внутрішніх військ, МВС і КДБ. Він пояснив, що всі ці структури озброєні і якби вийшло зіштовхнути їх, то почалася б "найстрашніша і гаряча громадянська війна, яку не мала жодна країна".

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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше: