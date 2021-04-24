Лукашенко розповів, скільки кілерам пообіцяли за його голову

Організатори замаху планували за допомогою армії блокувати Мінськ, розповів Олександр Лукашенко.
Олександр Лукашенко заявив про те, що розроблялося кілька сценаріїв замаху на нього.
За його словами, спочатку планувалося його усунення під час параду 9 травня, пише Белта.
Потім нібито розглядався напад на кортеж Лукашенка, а для цього були закуплені і привезені в Білорусь гранатомети.
За словами Лукашенка, здійснити такий сценарій не вийшло: з метою безпеки автомобілі в кортежі пересуваються на великій швидкості, і ймовірність потрапити в них дуже мала.
За третім сценарієм озброєні люди повинні були напасти на заміську резиденцію Лукашенка. На знищення резиденції разом з господарем виділялося $10 млн, а на снайпера - $1 млн.
Лукашенко додав, що організатори замаху розраховували за допомогою армії блокувати Мінськ разом з знаходяться в місті силами ОМОН, внутрішніх військ, МВС і КДБ. Він пояснив, що всі ці структури озброєні і якби вийшло зіштовхнути їх, то почалася б "найстрашніша і гаряча громадянська війна, яку не мала жодна країна".
читайте такожУ Польщі висміяли Лукашенка, який заявив про підготовку замаху на нього
Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:
- Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
- За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
- Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
- Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
- У свою чергу в ФСБ заявили, що знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка.