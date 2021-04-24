Лукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко заявил о том, что разрабатывалось несколько сценариев покушения него.

По его словам, изначально планировалось его устранение во время парада 9 мая, пишет Белта.

Затем якобы рассматривалось нападение на кортеж Лукашенко, а для этого были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы.

По словам Лукашенко, осуществить такой сценарий не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции вместе с хозяином выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн.

Лукашенко добавил, что организаторы покушения рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".

Читайте такжеВ Польше высмеяли Лукашенко, заявившего о подготовке покушения на него

Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее: