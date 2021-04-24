Лукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову

Организаторы покушения планировали с помощью армии блокировать Минск, рассказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко заявил о том, что разрабатывалось несколько сценариев покушения него.
По его словам, изначально планировалось его устранение во время парада 9 мая, пишет Белта.
Затем якобы рассматривалось нападение на кортеж Лукашенко, а для этого были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы.
По словам Лукашенко, осуществить такой сценарий не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.
По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции вместе с хозяином выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн.
Лукашенко добавил, что организаторы покушения рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".
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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
- В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.