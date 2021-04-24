УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лукашенко заявив про небезпеку "продажу" Білорусі Росії

24 квітня 2021, 16:12

Не можна допустити, щоб Росія поглинула Республіку Білорусь, сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко
Якби я поїхав до Москви здавати Білорусь, це було б подарунок моїм опонентам-Лукашенко / Reuters

Президент РФ Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко обговорювали питанням Союзної держави та інтеграції двох країн коротко і для протоколу. Зустріч була присвячена питаннями енергетичної взаємодії та співпраці в інших сферах. При цьому у Мінську застерігають Москву від поглинання білоруської держави, тому що в цьому бачать вигоду для опозиції.

Як повідомляє Белта, Лукашенко розповів журналістам про те, що питання інтеграції та союзних проектів Білорусі та Росії обговорювалися тільки формально і на початку зустрічі. Під час перемовин йшлося про інші питання.

"Це правильно, але це занадто загально. Ми цього разу звернулися з Володимиром Путіним до злободенних питань: ціни на вуглеводневу сировину - газ, нафту, кооперація", - сказав глава РБ.

При цьому він додав, що у міркувань про його "наміри" віддати Білорусь під протекторат Росії наразі немає підтверджень. Як стверджує білоруський президент, сценарій поглинання Росією Білорусі буде вигідний його опонентам, тому не можна допустити такого розвитку подій.читайте такожУ Путіна відповіли Лукашенку на заяву, що у Білорусі немає друзів

"Навіть мови про це не йшло. І сьогодні їм (противникам чинної влади) хочеться нас штовхнути на цей шлях. Тому нам треба діяти і не припускатися помилок. Якби я поїхав, як вони віщали, продавати або здавати Білорусь, слухайте, це б їм подарунок був. А нам це не потрібно", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко новини

новини Росії Олександр Лукашенко новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «Лукашенко заявив про небезпеку "продажу" Білорусі Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР" Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любовВербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Путін не може вибрати між Україною та БілоруссюПутін не може вибрати між Україною та Білоруссю

Останні новини

03:50
Експосол США оцінив сценарій вторгнення Росії в Україну
03:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
02:15
Колишній глава СБУ розкрив головний план Путіна щодо України Відео
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 25 квітня: на кого чекає великий успіх Відео
00:55
Чому людині корисно дивитися на своє обличчя - відповідь вчених Відео
Реклама
00:19
Побажання з Вербною неділею 2021: картинки, проза, вірші
24 квітня, субота
23:51
Посол у ФРН розповів про підтримку в Бундестазі постачання зброї Україні Відео
23:40
Що приготувати на Вербну неділю: меню і смачні рецепти Відео
23:23
Бізнесмен, який вижив після отруєння ГРУ, розповів про продаж зброї Україні Відео
23:06
У Польщі заявили щодо планів Путіна і попередили про небезпеку Відео
22:26
Алієв відреагував на визнання Байденом геноциду вірмен Відео
22:20
Кілер, який розстріляв чоловіка в Дніпрі, попав на камери відеоспостереження Відео
21:47
У РФ допустили здачу "ЛДНР" і назвали умову - Bloomberg Відео
21:44
Київ може повернути воду до Криму, якщо Путін попросить Україну - Куніцин
21:35
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
21:01
Байден визнав геноцид вірмен: як відреагували Туреччина і Вірменія Відео
20:49
Українцям назвали річний тариф на газ: хто заплатить більше Відео
20:07
Синоптик пообіцяв Києву +19 – названо дату Відео
19:59
Лукашенко розповів, скільки кілерам пообіцяли за його голову Відео
19:29
У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам у відповідь на висилку дипломатів Відео
Реклама
19:13
Розстріл чоловіка у Дніпрі: ЗМІ дізналися про проблему жертви Відео
18:50
Посол у ФРН звинуватив РФ: техніка залишається, загроза нападу зберігається Відео
18:37
Лікар пояснив, що допоможе побороти епідемію COVID-19 в Україні Відео
18:25
Україні не світить членство в НАТО - кандидат у канцлери Німеччини Відео
17:39
Системи ПРО і корвети: у ФРН вирішують, як озброїти Україну Відео
17:13
Стало відомо про нові плани Москви щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі
16:56
"Голий злочин" в ОАЕ: затриманий за організацію фотосесії росіянин вперше розкрив подробиці Відео
16:50
Лукашенко оцінив перспективу появи військової бази РФ у Білорусі Відео
16:44
У Дніпрі кілер розстріляв чоловіка: ЗМІ назвали ім'я жертви Відео
16:23
Українців попередили про четверту хвилю коронавірусу Відео
16:12
Лукашенко заявив про небезпеку "продажу" Білорусі Росії Відео
15:53
Названо головних порушників локдауну в Києві Відео
15:51
У РФ пояснили, чому Путін не зустрічатиметься із Зеленським у третій країні Відео
15:32
Михайло Поплавський відзначив 28-річницю ректорства в університеті культури Відео актуально
15:29
"Будемо сподіватися на краще": Голубовська порівняла ситуацію з COVID-19 в Україні та Індії Відео
15:11
"Канали Медведчука" працюють в Україні, попри блокування YouTube Відео
14:36
Лукашенко вирішив, хто керуватиме Білоруссю, якщо його застрелять Відео
14:29
"Коронавірусний апокаліпсис": Індія встановила світові антирекорди з COVID-19 Відео
13:57
Одеська область вийшла з червоної зони карантину Відео
13:41
"Слуга народу" Шевченко зізнався в любові до Лукашенка Відео
Реклама
13:40
Зниклий підводний човен ВМС Індонезії знайдено: загинуло 53 людини Відео
12:47
У Мінкульті відреагували на блокування "каналів Медведчука" на YouTube Відео
12:23
МОЗ оприлюднило свіжий список регіонів червоної зони карантину Відео
12:08
Експерт пояснив, чому у Путіна бояться співпраці Києва та Анкари Відео
11:39
Синоптик попередив, де в Україні будуть заморозки в повітрі та на ґрунті Відео
11:34
Росія до осені закрила три райони Чорного моря Відео
11:06
У моду повернулися кольорові джинси: з чим гарно поєднувати Фото Відео
11:02
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
10:48
У Авакова розповіли, що чекає на "маніяка" Путіна в разі нападу Відео
10:45
YouTube заблокував "канали Медведчука" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти