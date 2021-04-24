Лукашенко заявив про небезпеку "продажу" Білорусі Росії

Якби я поїхав до Москви здавати Білорусь, це було б подарунок моїм опонентам-Лукашенко / Reuters

Президент РФ Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко обговорювали питанням Союзної держави та інтеграції двох країн коротко і для протоколу. Зустріч була присвячена питаннями енергетичної взаємодії та співпраці в інших сферах. При цьому у Мінську застерігають Москву від поглинання білоруської держави, тому що в цьому бачать вигоду для опозиції.

Як повідомляє Белта, Лукашенко розповів журналістам про те, що питання інтеграції та союзних проектів Білорусі та Росії обговорювалися тільки формально і на початку зустрічі. Під час перемовин йшлося про інші питання.

"Це правильно, але це занадто загально. Ми цього разу звернулися з Володимиром Путіним до злободенних питань: ціни на вуглеводневу сировину - газ, нафту, кооперація", - сказав глава РБ.

При цьому він додав, що у міркувань про його "наміри" віддати Білорусь під протекторат Росії наразі немає підтверджень. Як стверджує білоруський президент, сценарій поглинання Росією Білорусі буде вигідний його опонентам, тому не можна допустити такого розвитку подій.читайте такожУ Путіна відповіли Лукашенку на заяву, що у Білорусі немає друзів

"Навіть мови про це не йшло. І сьогодні їм (противникам чинної влади) хочеться нас штовхнути на цей шлях. Тому нам треба діяти і не припускатися помилок. Якби я поїхав, як вони віщали, продавати або здавати Білорусь, слухайте, це б їм подарунок був. А нам це не потрібно", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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