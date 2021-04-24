Лукашенко заявил об опасности "продажи" Беларуси России

Если бы я поехал в Москву сдавать Беларусь, это был бы подарок моим оппонентам - Лукашенко / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко обсуждали вопросы Союзного государства и интеграции двух стран кратко и для протокола. Встреча была посвящена вопросам энергетического взаимодействия и сотрудничества в других сферах. При этом в Минске предостерегают Москву от поглощения белорусского государства, так как в этом видят выгоду для оппозиции.

Как сообщает Белта, Лукашенко рассказал журналистам о том, что вопросы интеграции и союзных проектов Беларуси и России обсуждались только формально и в начале встречи. Во время переговоров речь шла о других вопросах.

"Это правильно, но это слишком общо. Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - сказал глава РБ.

При этом он добавил, что у рассуждений о его "намерениях" отдать Беларусь под протекторат России на данный момент нет подтверждений. Как утверждает белорусский президент, сценарий поглощения Россией Беларуси будет выгоден его оппонентам, поэтому нельзя допустить такого развития событий.Читайте такжеУ Путина ответили Лукашенко на заявление, что у Беларуси нет друзей

"Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам действующей власти) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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