Макрон відреагував на соковитий ляпас, котрий отримав на вулиці

Еммануель Макрон відреагував на ляпас / Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на нього в департаменті Дром окремим та ні з чим не пов'язаним інцидентом. Французький лідер закликав не перебільшувати його, сказав він в інтерв'ю Le Dauphine, коментуючи інцидент з ляпасом.

"Все добре. Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом, - сказав він.

Макрон зазначив, що цей випадок не має відволікати увагу від інших проблем, які стосуються більшості французів.

"У республіці існує свобода вираження думок, протиріч, свобода слова і демократичний плюралізм. Це означає, що ми не може відокремитися від людей, які голосують за вас", - додав президент.

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Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон в одному із закладів підняв келих за відкриття терас після суворого карантину, введеного для боротьби з коронавірусом COVID-19. Президент взяв келих, повернувся до людей, які його оточували, і почув тост українською мовою - " Будьмо!". Почувши тост українською, французький лідер посміхнувся, підняв келих, сказав - " За Україну!"- і почав пити.

Також Главред писав, що неприємна ситуація сталася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час його візиту до Департаменту Дром він підійшов до людей, і в цей момент йому дали соковитий ляпас.