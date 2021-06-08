Макрон отреагировал на сочную пощечину, которую получил на улице

Эммануэль Макрон отреагировал на пощечину / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром отдельным и ни с чем не связанным инцидентом. Французский лидер призвал не преувеличивать его, сказал он в интервью Le Dauphine, комментируя инцидент с пощечиной.

"Все хорошо. Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом, - сказал он.

Макрон отметил, что этот случай не должен отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства французов.

"В республике существует свобода выражения мнений, противоречий, свобода слова и демократический плюрализм. Это означает, что мы не может отделиться от людей, которые голосуют за вас", - добавил президент.

Читайте такжеЭксперт рассказал, будут ли последствия "наезда" Зеленского на Меркель и Макрона

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в одном из заведений поднял бокал за открытие террас после строгого карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19. Президент взял бокал, повернулся к людям, которые его окружали, и услышал тост на украинском языке – "Будьмо!". Услышав тост на украинском, французский лидер улыбнулся, поднял бокал, сказал – "За Украину!" – и начал пить.

Также Главред писал, что неприятная ситуация произошла с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время его визита в департамент Дром он подошел к людям, и в этот момент ему дали сочную пощечину.