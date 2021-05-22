Макрон "бахнул" за Украину после тоста на украинском

Эммануэль Макрон выпил за Украину / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в одном из заведений поднял бокал за открытие террас после строгого карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Президент взял бокал, повернулся к людям, которые его окружали, и услышал тост на украинском языке – "Будьмо!", поделилось Посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Услышав тост на украинском, французский лидер улыбнулся, поднял бокал, сказал – "За Украину!" – и начал пить.

Как Эммануэль Макрон пил за Украину – опубликовано видео

Макрон в пятницу, 21 марта, в рамках поездки, посвященной возобновлению работы культурных мест, посетил город Невер и там опустошал бокал, сообщило агентство Reuters и показало фото.

Президент Франции выпил за Украину / Reuters

Глава Франции выпил за Украину / Reuters

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Ряд стран мира, в том числе и Франция, ввели карантин. В стране уже было несколько волн заболеваемости, когда больных становилось больше – карантинные меры ужесточали.

Весной был всплеск заболеваемости, и карантин ужесточили. В начале мая ограничительные меры ослабили.

Коронавирус во Франции по состоянию на 22 мая диагностирован у 5,979,369 человек, скончались 108,343 человека, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Справка. Франция помогает Украине разрешить конфликт на Донбассе – является участником переговоров в нормандском формате (Киев, Париж, Берлин и Москва).