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Макрон "бахнул" за Украину после тоста на украинском

22 мая 2021, 11:40

Президент Франции поднял бокал за украинское государство.

Французский лидер выпил за Украину
Эммануэль Макрон выпил за Украину / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в одном из заведений поднял бокал за открытие террас после строгого карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Президент взял бокал, повернулся к людям, которые его окружали, и услышал тост на украинском языке – "Будьмо!", поделилось Посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Услышав тост на украинском, французский лидер улыбнулся, поднял бокал, сказал – "За Украину!" – и начал пить.

Как Эммануэль Макрон пил за Украину – опубликовано видео

Макрон в пятницу, 21 марта, в рамках поездки, посвященной возобновлению работы культурных мест, посетил город Невер и там опустошал бокал, сообщило агентство Reuters и показало фото.

Лидер Франции выпил за Украину
Президент Франции выпил за Украину / Reuters
Макрон выпил за Украину
Глава Франции выпил за Украину / Reuters

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Ряд стран мира, в том числе и Франция, ввели карантин. В стране уже было несколько волн заболеваемости, когда больных становилось больше – карантинные меры ужесточали.

Весной был всплеск заболеваемости, и карантин ужесточили. В начале мая ограничительные меры ослабили.

Коронавирус во Франции по состоянию на 22 мая диагностирован у 5,979,369 человек, скончались 108,343 человека, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Справка. Франция помогает Украине разрешить конфликт на Донбассе – является участником переговоров в нормандском формате (Киев, Париж, Берлин и Москва).

Эммануэль Макрон новости Франции
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