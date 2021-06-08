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Во Франции мужчина на улице дал пощечину Макрону: в Сети появилось видео

8 июня 2021, 16:08
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Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину во время своего визита в департамент на юго-востоке Франции Дром.

Макрон
Во Франции мужчина дал пощечину Макрону / Reuters

Неприятная ситуация произошла с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время его визита в департамент Дром он подошел к людям, и в этот момент ему дали сочную пощечину.

Как сообщает BFM.TV, инцидент 8 июня попал на видео, которое затем начало активно распространяться в соцсетях.

На кадрах из ролика заметно, что Макрон направлялся к местным жителям, чтобы пообщаться. В этот момент неизвестный дал французскому лидеру пощечину. Охрана президента сразу же увела его.

По факту произошедшего задержаны два человека.

Читайте такжеЗеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с МакрономНапомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в одном из заведений поднял бокал за открытие террас после строгого карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Президент взял бокал, повернулся к людям, которые его окружали, и услышал тост на украинском языке – "Будьмо!".

Услышав тост на украинском, французский лидер улыбнулся, поднял бокал, сказал – "За Украину!" – и начал пить.

Эммануэль Макрон новости Франции
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