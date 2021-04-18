Макрон різко попередив Росію за ескалацію на сході України

Макрон пообіцяв не допустити нових військових операцій на території України.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід ніколи не прийме нових військових операцій на українській землі.
Як заявив Макрон в інтерв'ю CBS, підхід повинен базуватися на готовності до діалогу президента Росії Володимира Путіна.
"Зараз в Україні, якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний порядок денний, і США, Європа, всі ми повинні бути дуже чіткими щодо Росії. Ми ніколи не приймемо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні створити шлях, щоб бути надійними в цьому", – заявив Макрон.
При цьому він заявив, що Франція підтримає санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.
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"Це єдиний спосіб заслужити довіру. Я думаю, що санкції самі по собі недостатні, але санкції - це частина пакету. Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було скоєно вторгнення, це не провал дипломатії, це відмова нашого колективного авторитету по відношенню до Росії. І я думаю, що коли ми проводимо червоні лінії, ми повинні домогтися поваги до них", - сказав Макрон.
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Переговори Зеленського і Макрона - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 16 квітня перебував з візитом у Парижі, де провів переговори з главою Французької Республіки Еммануелем Макроном. У дискусії також взяла участь німецький канцлер Ангела Меркель, яка приєдналася до переговорів по відеозв'язку.
- Зеленський сказав, що він також планував провести переговори з президентом РФ Путіним, однак господар Кремля відмовився брати участь у дискусії.
- В ході підсумкового брифінгу президент Зеленський позитивно висловився про можливу зустріч Путіна і Байдена, однак попередив американського і російського лідерів у тому, що якщо вони будуть говорити про Україну без участі Києва, то такі переговори не приведуть до успіху.
- Володимир Зеленський анонсував на 19 квітня проведення переговорів у нормандському форматі на рівні радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Радники повинні обговорити перспективи реалізації мирного плану з врегулювання конфлікту в ОРДЛО.