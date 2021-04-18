Макрон різко попередив Росію за ескалацію на сході України

Еммануель Макрон підтримав Україну / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід ніколи не прийме нових військових операцій на українській землі.

Як заявив Макрон в інтерв'ю CBS, підхід повинен базуватися на готовності до діалогу президента Росії Володимира Путіна.

"Зараз в Україні, якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний порядок денний, і США, Європа, всі ми повинні бути дуже чіткими щодо Росії. Ми ніколи не приймемо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні створити шлях, щоб бути надійними в цьому", – заявив Макрон.

При цьому він заявив, що Франція підтримає санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.

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"Це єдиний спосіб заслужити довіру. Я думаю, що санкції самі по собі недостатні, але санкції - це частина пакету. Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було скоєно вторгнення, це не провал дипломатії, це відмова нашого колективного авторитету по відношенню до Росії. І я думаю, що коли ми проводимо червоні лінії, ми повинні домогтися поваги до них", - сказав Макрон.

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