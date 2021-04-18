Макрон резко предупредил Россию за эскалацию на востоке Украины

Макрон пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад никогда не примет новых военных операций на украинской земле.
Как заявил Макрон в интервью CBS, подход должен базироваться на готовности к диалогу Президента России Владимира Путина.
"Сейчас в Украине, если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня, и США, Европа, все мы должны быть очень четкими в отношении России. Мы никогда не примем новых военных операций на украинской земле, и мы должны создать путь, чтобы быть надежными в этом", – заявил Макрон.
При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину.
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"Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции - это часть пакета. Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним", - сказал Макрон.
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Переговоры Зеленского и Макрона - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля находился с визитом в Париже, где провел переговоры с главой Французской республики Эммануэлем Макроном. В дискуссии также приняла участие немецкий канцлер Ангела Меркель, которая присоединилась к переговорам по видеосвязи.
- Зеленский сказал, что он также планировал провести переговоры с президентом РФ Путиным, однако хозяин Кремля отказался принимать участие в дискуссии.
- В ходе итогового брифинга президент Зеленский положительно высказался о возможной встрече Путина и Байдена, однако предупредил американского и российского лидеров в том, что если они будут говорить об Украине без участия Киева, то такие переговоры не приведут к успеху.
- Владимир Зеленский анонсировал на 19 апреля проведение переговоров в нормандском формате на уровне советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Советники должны обсудить перспективы реализации мирного плана по урегулированию конфликта в ОРДЛО.