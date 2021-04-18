Макрон резко предупредил Россию за эскалацию на востоке Украины

Эммануэль Макрон поддержал Украину / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад никогда не примет новых военных операций на украинской земле.

Как заявил Макрон в интервью CBS, подход должен базироваться на готовности к диалогу Президента России Владимира Путина.

"Сейчас в Украине, если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня, и США, Европа, все мы должны быть очень четкими в отношении России. Мы никогда не примем новых военных операций на украинской земле, и мы должны создать путь, чтобы быть надежными в этом", – заявил Макрон.

При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину.

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"Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции - это часть пакета. Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним", - сказал Макрон.

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