Макрон обратился к России из-за эскалации на Донбассе

Россия должна провести деэскалацию на границе с Украиной, заявил президент Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и Донбассе.
"Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS.
При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ.
"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД.
По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе.
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"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый нормандским форматом, в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан, пишет Интерфакс-Украина.
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Переговоры Зеленского и Макрона - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля находился с визитом в Париже, где провел переговоры с главой Французской республики Эммануэлем Макроном. В дискуссии также приняла участие немецкий канцлер Ангела Меркель, которая присоединилась к переговорам по видеосвязи.
- Зеленский сказал, что он также планировал провести переговоры с президентом РФ Путиным, однако хозяин Кремля отказался принимать участие в дискуссии.
- В ходе итогового брифинга президент Зеленский положительно высказался о возможной встрече Путина и Байдена, однако предупредил американского и российского лидеров в том, что если они будут говорить об Украине без участия Киева, то такие переговоры не приведут к успеху.
- Владимир Зеленский анонсировал на 19 апреля проведение переговоров в нормандском формате на уровне советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Советники должны обсудить перспективы реализации мирного плана по урегулированию конфликта в ОРДЛО.