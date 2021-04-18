Макрон обратился к России из-за эскалации на Донбассе

Макрон призвал РФ к миру на Донбассе / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и Донбассе.

"Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", — заявил Макрон в интервью телеканалу CBS.

При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ.

"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД.

По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе.

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"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый нормандским форматом, в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан, пишет Интерфакс-Украина.

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