Масове вбивство в казанській гімназії: затриманий розставив всі крапки над "і"

Ільназ Галявієв зізнався, що вбив людей у казанській гімназії / t.me/bazabazon

Ільназ Галявієв, затриманий за підозрою у вбивстві людей в гімназії в Казані, зізнався силовикам у скоєнні злочину.

Стрілець вважає, що вбив не менше ніж сім осіб, повідомляє Telegram-канал Mash Iptash.

За його даними, зловмисник стверджував, що вбив чотирьох дорослих, і не знає, скільки жертв є серед учнів.

Журналісти дізналися, що Галявієв жив у квартирі на вул. Туганлик, і там знайшли речовини й речі, необхідні для приготування вибухівки, – пероксид водню, селітру, алюмінієву пудру, сухе пальне, воронку й терези.

У затриманого також знайшли пляшку з саморобною настоянкою на мухоморах, після її вживання можливий п'янкий і стимулювальний ефект, йдеться на каналі LIFE SHOT в Telegram.

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