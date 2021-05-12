Масове вбивство в казанській гімназії: затриманий розставив всі крапки над "і"

Підозрюваний у стрілянині в Казані сказав, скількох людей вбив, з'ясували журналісти.
Ільназ Галявієв, затриманий за підозрою у вбивстві людей в гімназії в Казані, зізнався силовикам у скоєнні злочину.
Стрілець вважає, що вбив не менше ніж сім осіб, повідомляє Telegram-канал Mash Iptash.
За його даними, зловмисник стверджував, що вбив чотирьох дорослих, і не знає, скільки жертв є серед учнів.
Журналісти дізналися, що Галявієв жив у квартирі на вул. Туганлик, і там знайшли речовини й речі, необхідні для приготування вибухівки, – пероксид водню, селітру, алюмінієву пудру, сухе пальне, воронку й терези.
У затриманого також знайшли пляшку з саморобною настоянкою на мухоморах, після її вживання можливий п'янкий і стимулювальний ефект, йдеться на каналі LIFE SHOT в Telegram.
Стрілянина в Казані – що потрібно знати про трагедію в гімназії
- У казанській гімназії №175 11 травня зловмисник відкрив вогонь, загинули семеро учнів та двоє дорослих, є десятки постраждалих. ЗМІ з'ясували, що стрілець також влаштував вибух.
- За підозрою в нападі на навчальний заклад затриманий 19-річний колишній учень – Ільназ Галявієв.
- На допиті хлопець сказав, що завжди всіх ненавидів. Затриманий також стверджував, що місяці два тому усвідомив себе богом, а пізніше "почав прокидатися монстр".
- Правоохоронці розпочали справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (Вбивство двох та більше осіб). Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
Автор: Катерина Присяжнюк