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Массовое убийство в казанской гимназии: задержанный расставил все точки над "і"

12 мая 2021, 14:57
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Подозреваемый в стрельбе в Казани сказал, скольких людей убил, выяснили журналисты.

Галявиев признался, что убил людей в казанской гимназии
Ильназ Галявиев признался, что убил людей в казанской гимназии / t.me/bazabazon

Ильназ Галявиев, задержанный по подозрению в убийстве людей в гимназии в Казани, признался силовикам в совершении преступления.

Стрелок считает, что убил не менее чем семь человек, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, злоумышленник утверждал, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько жертв есть среди учеников.

Журналисты узнали, что Галявиев жил в квартире на ул. Туганлык, и там нашли вещества и вещи, необходимые для приготовления взрывчатки, – перекись водорода, селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее, воронку и весы.

Стрельба в Казани – что нужно знать о трагедии в гимназии

  • В казанской гимназии №175 11 мая злоумышленник открыл огонь, погибли семеро учащихся и двое взрослых, есть десятки пострадавших. СМИ выяснили, что стрелок также устроил взрыв.
  • По подозрению в нападении на учебное учреждение задержан 19-летний бывший ученик – Ильназ Галявиев.
  • На допросе парень сказал, что всегда всех ненавидел. Задержанный также утверждал, что месяца два назад осознал себя богом, а позже "начал пробуждаться монстр".
  • Правоохранители начали дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – (Убийство двух и более лиц). Парню грозит пожизненное заключение.

новости Казани Ильназ Галявиев
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