Массовое убийство в казанской гимназии: задержанный расставил все точки над "і"

Подозреваемый в стрельбе в Казани сказал, скольких людей убил, выяснили журналисты.
Ильназ Галявиев, задержанный по подозрению в убийстве людей в гимназии в Казани, признался силовикам в совершении преступления.
Стрелок считает, что убил не менее чем семь человек, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По его данным, злоумышленник утверждал, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько жертв есть среди учеников.
Журналисты узнали, что Галявиев жил в квартире на ул. Туганлык, и там нашли вещества и вещи, необходимые для приготовления взрывчатки, – перекись водорода, селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее, воронку и весы.
Стрельба в Казани – что нужно знать о трагедии в гимназии
- В казанской гимназии №175 11 мая злоумышленник открыл огонь, погибли семеро учащихся и двое взрослых, есть десятки пострадавших. СМИ выяснили, что стрелок также устроил взрыв.
- По подозрению в нападении на учебное учреждение задержан 19-летний бывший ученик – Ильназ Галявиев.
- На допросе парень сказал, что всегда всех ненавидел. Задержанный также утверждал, что месяца два назад осознал себя богом, а позже "начал пробуждаться монстр".
- Правоохранители начали дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – (Убийство двух и более лиц). Парню грозит пожизненное заключение.
Автор: Екатерина Присяжнюк