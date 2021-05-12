Массовое убийство в казанской гимназии: задержанный расставил все точки над "і"

Ильназ Галявиев признался, что убил людей в казанской гимназии / t.me/bazabazon

Ильназ Галявиев, задержанный по подозрению в убийстве людей в гимназии в Казани, признался силовикам в совершении преступления.

Стрелок считает, что убил не менее чем семь человек, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, злоумышленник утверждал, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько жертв есть среди учеников.

Журналисты узнали, что Галявиев жил в квартире на ул. Туганлык, и там нашли вещества и вещи, необходимые для приготовления взрывчатки, – перекись водорода, селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее, воронку и весы.

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