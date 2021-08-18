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Меркель обговорить з Путіним війну на Донбасі перед зустріччю із Зеленським у Києві

18 серпня 2021, 16:08

Канцлерка ФРН Меркель приїде з візитом до Москви 20 серпня.

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Меркель обговорить з Путіним Донбас, Афганістан і Білорусь / Getty

Німецька канцлерка Ангела Меркель під час свого візиту до Москви обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним актуальні проблеми міжнародної політики. Йдеться про військовий конфлікт на Донбасі, а також ситуації у Афганістані та Білорусі. Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Під час брифінгу у Берліні в середу, 18 серпня, він розповів про те, що лідери двох держав обговорюватимуть низку важливих проблем міжнародної політичної арени. За його словами, однією з тем перемовин стане конфлікт на Донбасі, причому Москва для врегулювання збройної конфронтації може зробити більше, ніж робить зараз.

читайте такожМеркель привезе в Україну ультиматуми від Путіна"Мова йтиме точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - зазначив Зайберт, підкресливши, що тема Афганістану також обговорюватиметься.

Нагадаємо, 13 серпня у Берліні заявили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель 20 серпня приїде з візитом до Москви, де проведе перемовини з главою РФ Володимиром Путіним. Примітно, її поїздка відбудеться за два дні до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Візит Ангели Меркель в Україну

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня проведе зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка приїде з візитом до Києва. Під час перемовин сторони повинні обговорити актуальні питання україно-німецького співробітництва.

В Офісі глави держави пізніше уточнили, що Меркель і Зеленський в першу чергу повинні обговорити питання введення до експлуатації Північного потоку-2. Українській державі потрібні гарантії у зв'язку із запуском російського газопроводу. При цьому лідери двох держав також повинні обговорити і питання Донбасу.

Український дипломат Павло Клімкін вважає, що на перемовинах Зеленського з Меркель Києву доведеться вибирати з тих варіантів, які вже узгоджені з Путіним. Йдеться про питання транзиту газу через Україну, СП-2 і Донбасу. Меркель спробує переконати Зеленського сформувати перемовний порядок денний перед його зустріччю з Байденом.

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