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Меркель розповіла, яку величезну кількість вакцин від COVID-19 Німеччина передасть Україні

12 липня 2021, 21:38

Ангела Меркель уточнила, що країни Європи і світу повинні спільно боротися із Загальними проблема, зокрема це стосується пандемії коронавірусу.

Меркель
Ангела Меркель / УНІАН

Влада Німеччини передасть Україні півтора мільйона доз вакцин від коронавірусу . Про це заявила канцлер Ангела Меркель, в понеділок, 12 липня, на спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель уточнила, що країни Європи і світу повинні спільно боротися із Загальними проблема, зокрема це стосується пандемії коронавірусу.

"У боротьбі з пандемією COVID-19 ми можемо сьогодні пообіцяти Україні 1,5 млн доз вакцини. Це дуже важливий крок", - заявила вона.

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Нагадаємо, кампанія з вакцинації від COVID-19 почалася в Україні 24 лютого.

В даний час щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca - SKBio, виробленої в Південній Кореї.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пояснював, що проблеми виникають через те, що на вакцинацію часто приходять люди без попереднього запису.

Володимир Зеленський Ангела Меркель коронавірус COVID-19 вакцина від коронавірусу
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