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Мільйони комарів заполонили небо: у Росії пронісся величезний смерч з кровосисних комах

19 липня 2021, 00:51

Туристи в жаху від побаченого, а місцеві жителі закликають не панікувати.

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Місцеві жителі запевняють - комарі рояться в пошуках самки для спарювання / Скріншот відео Камчатка-Інформ

У селищі Усть-Камчатськ Камчатського півострова у Росії 17 липня зафіксували моторошне видовище: величезні чорні хмари комарів накрили населений пункт з першими променями сонця. Очевидець стверджує, що йому довелося рухатися на автомобілі декілька сотень метрів у дзвінкій хмарі, ледве розуміючи, куди він їде. Відкривати вікна в машині він не ризикнув - навколо виднілися комарині стовпи, через які доводилося пробиратися. Втім, місцеві жителі стверджують, що це нормальне явище: комарі не нападають на людей, а шукають самок для спарювання.

Як повідомляє місцеве видання Камчатка Інформ, нашестя комарів сталося ще зі сходом сонця. Туристи шоковані подібним явищем, а ось місцеві жителі не дивуються – такі ситуації відбуваються щоліта в середині сезону.

"Я виїхав сьогодні рано вранці, і, мабуть, потрапив в самий "заміс". Сказати, якої висоти ці стовпи були не можу, здається, до самих хмар. Їх було багато, і у самому селищі, і навколо. У нас така біда завжди в середині літа, а тут тільки дощ пройшов, ось вони і повилазили", - розповів один з жителів Камчатки.

При цьому він додав, що незважаючи на дикий гул і жах, який можуть вселяти комарині полчища, люди не повинні боятися їх нападу. Активне переміщення комах пов'язано не з полюванням, а пошуком самки для спарювання.

Підкреслюється, що в цьому році на Камчатці комарів більше, ніж було в попередні роки. І якщо такі "смерчі" для людей безпечні, то звичайні комарі у Усть-Камчатську і Ключах – найзліші комахи на всьому півострові. За відомостями місцевих жителів, влітку людям доводиться бігати від будівлі до будівлі – комарі постійно наздоганяють їх і кусають на бігу.

Раніше Главред повідомляв, що укуси комарів можуть бути небезпечні, тому що комахи здатні стати переносниками багатьох інфекцій. Не всі засоби, куплені в аптеці, допомагають впоратися з кровопивцями. Однак навіть у лісі можна знайти засоби від комарів.

новини Росії Камчатка подія комарі
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