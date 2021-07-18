Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых

Местные жители уверяют - комары роятся в поисках самки для спаривания / Скриншот видео Камчатка-Информ

В поселке Усть-Камчатск Камчатского полуострова в России 17 июля зафиксировали жуткое зрелище: огромные черные тучи комаров накрыли населенный пункт с первыми лучами солнца. Очевидец утверждает, что ему пришлось двигаться на автомобиле несколько сотен метров в звенящем облаке, еле понимая, куда он едет. Открывать окна в машине он не рискнул – вокруг виднелись комариные столбы, через которые приходилось пробираться. Впрочем, местные жители утверждают, что это нормальное явление: комары не нападают на людей, а ищут самок для спаривания.

Как сообщает местное издание Камчатка Информ, нашествие комаров произошло еще с восходом солнца. Туристы шокированы подобным явлением, а вот местные жители не удивляются – такие ситуации происходят каждое лето в середине сезона.

"Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый "замес". Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили", - рассказал один из жителей Камчатки.

При этом он добавил, что несмотря на дикий гул и леденящий ужас, который могут вселять комариные полчища, люди не должны бояться их нападения. Активное перемещение насекомых связано не с охотой, а поиском самки для спаривания.

Подчеркивается, что в этом году на Камчатке комаров больше, чем было в предыдущие годы. И если такие "смерчи" для людей безопасны, то обычные комары в Усть-Камчатске и Ключах – самые злые насекомые на всем полуострове. По сведениям местных жителей, летом людям приходится бегать от здания к зданию – комары постоянно догоняют их и кусают на бегу.

Ранее Главред сообщал, что укусы комаров могут быть опасны, так как насекомые способны стать переносчиками многих инфекций. Не все средств, купленные в аптеке, помогают справиться с кровопийцами. Однако даже в лесу можно найти средства от комаров.