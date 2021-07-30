Місію України при НАТО уперше в історії очолила жінка

Посада залишалася вакантною більш як двоє років.
Вперше в історії послом України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) стала жінка. Сьогодні, 30 липня, президент Володимир Зеленський призначив нового голову дипломатичної місії. Її очолила Наталія Галібаренко.
"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", – сказано у президентському указі. Зауважимо, що посада посла України в НАТО залишалася вакантною з травня 2019 року, коли Вадим Пристайко, який займав її, був призначений заступник голови Адміністрації президента.
Також президент своїми указами призначив послів України в:
- Туреччині – заступника голови МЗС Василь Боднар;
- Австрії – директора Першого територіального департаменту МЗС Василя Химинеца;
- Індонезії – радника-посланця посольства України в Китаї Василя Гамянина;
- Танзанії – за сумісництвом посла України в Кенії Андрія Праведника.
Нагадаємо, що 20 липня 2020 року глава держави звільнив Галібаренка з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.
Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Петром Порошенком у серпні 2015 року.
Інтеграція України до НАТО
- Президент Володимир Зеленський 7 червня під час телефонної розмови з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував Вашингтону створити чіткий і покроковий план інтеграції України до Північноатлантичниого альянсу. Згідно з ініціативою українського гаранта, план повинен бути прив'язаний до календарних дат.
- 14 червня Зеленський звернувся до Байдена з проханням конкретно відповісти на питання про те, чи бачать на Заході Україну як державу НАТО у найближчій перспективі, і коли Київ зможе отримати ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.
- Після саміту Альянсу 14 червня в організації сказали, що Україну приймуть до НАТО на підставі ПДЧ. Однак конкретних термінів названо не було.
- Президент США Джо Байден пізніше уточнив, що Україна наразі не готова до вступу у НАТО. Головною перешкодою, на його думку, є корупція.
- 7 липня в Північноатлантичному альянсі заявили, що конкретних вимог щодо подання ПДЧ немає. Це рішення політичного, а не технічного характеру. Київ повинен також враховувати готовність НАТО прийняти Україну.