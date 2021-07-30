Місію України при НАТО уперше в історії очолила жінка

Зеленський призначив Галібаренка головою місії України при НАТО / УНІАН

Вперше в історії послом України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) стала жінка. Сьогодні, 30 липня, президент Володимир Зеленський призначив нового голову дипломатичної місії. Її очолила Наталія Галібаренко.

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", – сказано у президентському указі. Зауважимо, що посада посла України в НАТО залишалася вакантною з травня 2019 року, коли Вадим Пристайко, який займав її, був призначений заступник голови Адміністрації президента.

Також президент своїми указами призначив послів України в:

Туреччині – заступника голови МЗС Василь Боднар;

Австрії – директора Першого територіального департаменту МЗС Василя Химинеца;

Індонезії – радника-посланця посольства України в Китаї Василя Гамянина;

Танзанії – за сумісництвом посла України в Кенії Андрія Праведника.

Нагадаємо, що 20 липня 2020 року глава держави звільнив Галібаренка з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Петром Порошенком у серпні 2015 року.

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