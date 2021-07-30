Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина

Должность оставалась вакантной более двух лет.
Впервые в истории послом Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) стала женщина. Сегодня, 30 июля, президент Владимир Зеленский назначил нового главу дипломатической миссии. Её возглавила Наталья Галибаренко.
"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", – говорится в президентском указе. Заметим, что должность посла Украины в НАТО оставалась вакантной с мая 2019 года, когда занимавший ее Вадим Пристайко был назначен замглавы Администрации президента.
Также президент своими указами назначил послов Украины в:
- Турции – замглаву МИД Василий Боднар;
- Австрии – директора первого территориального департамента МИД Василия Химинеца;
- Индонезии – советника-посланника посольства Украины в Китае Василия Гамянина;
- Танзании – по совместительству посла Украины в Кении Андрея Праведника.
Напомним, что 20 июля 2020 года глава государства уволил Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.
Галибаренко была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Петром Порошенко в августе 2015 года.
Интеграция Украины в НАТО
- Президент Владимир Зеленский 7 июня во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил Вашингтону создать четкий и пошаговый план интеграции Украины в Североатлантический альянс. Согласно инициативе украинского гаранта, план должен быть привязан к календарным датам.
- 14 июня Зеленский обратился к Байдену с просьбой конкретно ответить на вопрос о том, видят ли на Западе Украину как государство НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев сможет получить ПДЧ в Североатлантический альянс.
- После саммита Альянса 14 июня в организации сказали, что Украину примут в НАТО на основании ПДЧ. Однако конкретных сроков названо не было.
- Президент США Джо Байден позже уточнил, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным препятствием, по его мнению, является коррупция.
- 7 июля в Североатлантическом альянсе заявили, что конкретных требований по представлению ПДЧ нет. Это решение политического, а не технического характера. Киев должен также учитывать готовность НАТО принять Украину.