УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина

30 июля 2021, 12:33
Прослушать новость
Остановить

Должность оставалась вакантной более двух лет.

Галибаренко
Зеленский назначил Галибаренко главой миссии Украины при НАТО / Униан

Впервые в истории послом Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) стала женщина. Сегодня, 30 июля, президент Владимир Зеленский назначил нового главу дипломатической миссии. Её возглавила Наталья Галибаренко.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", – говорится в президентском указе. Заметим, что должность посла Украины в НАТО оставалась вакантной с мая 2019 года, когда занимавший ее Вадим Пристайко был назначен замглавы Администрации президента.

Также президент своими указами назначил послов Украины в:

  • Турции – замглаву МИД Василий Боднар;
  • Австрии – директора первого территориального департамента МИД Василия Химинеца;
  • Индонезии – советника-посланника посольства Украины в Китае Василия Гамянина;
  • Танзании – по совместительству посла Украины в Кении Андрея Праведника.

Напомним, что 20 июля 2020 года глава государства уволил Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

Галибаренко была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Петром Порошенко в августе 2015 года.

Интеграция Украины в НАТО

  • Президент Владимир Зеленский 7 июня во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил Вашингтону создать четкий и пошаговый план интеграции Украины в Североатлантический альянс. Согласно инициативе украинского гаранта, план должен быть привязан к календарным датам.
  • 14 июня Зеленский обратился к Байдену с просьбой конкретно ответить на вопрос о том, видят ли на Западе Украину как государство НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев сможет получить ПДЧ в Североатлантический альянс.
  • После саммита Альянса 14 июня в организации сказали, что Украину примут в НАТО на основании ПДЧ. Однако конкретных сроков названо не было.
  • Президент США Джо Байден позже уточнил, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным препятствием, по его мнению, является коррупция.
  • 7 июля в Североатлантическом альянсе заявили, что конкретных требований по представлению ПДЧ нет. Это решение политического, а не технического характера. Киев должен также учитывать готовность НАТО принять Украину.
НАТО новости Украины Европейский союз
Сейчас вы просматриваете новость «Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовилиЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровьеКакие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробностиЖестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по ГазпромуЦена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиенткуСвернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

Последние новости

13:17

Четверолапые стражи порядка: 5 маленьких овчарок взяли на службу в Нацгвардию

13:12

В Полтавской области столкновение поезда и грузовика: в Укрзализныце заявили о задержке ряда рейсов

13:03

"Моя родная Украина!": любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

12:56

Бьет дальше и точнее: в Украине испытали новый мощный реактивный снаряд Тайфун-1 Видео

12:37

Когда День Независимости Украины в 2021 году: сколько выходных и как будем отмечать

Реклама
12:35

Стала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

12:33

Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина Видео

12:30

Убийство 6-летней девочки: какая максимальная мера наказания грозит подозреваемому подростку Видео

12:17

Высокое кровяное давление: семь признаков того, что ваше кровяное давление "зашкаливает" Видео

12:12

Хайди Клум топлес игриво прикрыла грудь во время купания на катере

11:59

Опасно для здоровья: популярный морской курорт Бердянск срочно закрыли для купания Видео

11:50

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

11:49

Введение привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев поставили на паузу Видео

11:36

Остров Хортица выбирает логотип: открыто голосование за лучший графический символ участника Большой реставрации

11:27

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство Видео

11:25

В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала даты Видео

11:23

Сделал замечание об отсутствии маски: в Киеве произошла жесткая драка в метро Видео

11:19

Скарллетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компании дерзко ответили на ее иск

11:07

Усталость и острая потребность в свободе: что сулит Водолею гороскоп на август 2021

10:22

Украинская боксерша обидно остановилась в шаге от медалей Олимпиады в Токио Видео

Реклама
10:11

Поехали на отдых и исчезли: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенком

09:58

Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина Видео

09:39

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

09:38

Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила Видео

09:31

В Кропивницком сделать прививку от коронавируса можно в троллейбусе: как это происходит

09:00

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

08:57

Стоимость подсолнечного масла бьет рекорды: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

08:30

Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений

08:20

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

08:13

Жара усилится: украинцев предупредили о резком скачке температуры до +34 градусов Видео

08:02

Визита Байдена в Киев на Крымскую платформу никто не ждал - дипломат Видео

08:00

Формула Штайнмайера и идея по Донбассу: у Кравчука объявили о готовности Киева к Нормандской встрече Видео

07:45

Отложили на "после праздников": зачем Кабмин перенес подорожание электроэнергии мнение

07:20

В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое: погиб человек

07:10

Сценарий Украины по Донбассу и СП-2: в Слуге народа раскрыли планы на встречу Зеленского и Байдена Видео

06:58

Повесился на веревке от качелей: на Ровенщине 9-летний мальчик наложил на себя руки

06:38

Олимпийская медалистка Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе на Играх в Токио

06:38

Гороскоп для Козерога на август 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

06:02

Искусственный дефицит: почему снова дорожает топливо мнение

05:45

День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей

Реклама
05:02

Финалистка Холстяка взбудоражила поклонников в прозрачном белье

04:45

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Видео

04:31

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

04:12

Ученые рассказали, почему Землю в ближайшие десятилетия накроет невероятная жара Видео

03:52

Военный эксперт объяснил, почему уволили Хомчака и что теперь ждет ВСУ

03:31

Есть ли способ вернуть утраченную с возрастом память - ответ ученых

03:11

Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически Видео

03:02

Гадкая парочка: у Навального рассказали о роскошной недвижимости путинских топ-пропагандистов Видео

02:45

Самая красивая украинская модель топлес соблазнительно прикрыла грудь ремешком

02:16

За два года РФ развалится, а Крым и Донбасс вернутся в Украину: эксперт назвал условие

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять