Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина

Зеленский назначил Галибаренко главой миссии Украины при НАТО / Униан

Впервые в истории послом Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) стала женщина. Сегодня, 30 июля, президент Владимир Зеленский назначил нового главу дипломатической миссии. Её возглавила Наталья Галибаренко.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", – говорится в президентском указе. Заметим, что должность посла Украины в НАТО оставалась вакантной с мая 2019 года, когда занимавший ее Вадим Пристайко был назначен замглавы Администрации президента.

Также президент своими указами назначил послов Украины в:

Турции – замглаву МИД Василий Боднар;

Австрии – директора первого территориального департамента МИД Василия Химинеца;

Индонезии – советника-посланника посольства Украины в Китае Василия Гамянина;

Танзании – по совместительству посла Украины в Кении Андрея Праведника.

Напомним, что 20 июля 2020 года глава государства уволил Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

Галибаренко была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Петром Порошенко в августе 2015 года.

Интеграция Украины в НАТО