Могильний безлад: у РФ влаштували чемпіонат на швидкість серед гробокопачів

У РФ змагалися в копці могил на швидкість / УНІАН

У російському Новосибірську відбувся чемпіонат з копання могил - Могильний безлад.

Організатори поставили умови змагань: учасникам необхідно було викопати на швидкість могилу розміром: 200 см в довжину, 80 см в ширину і 160 см в глибину, передає Тайга.Інфо.

Для участі в конкурсі допускалися будь-які діючі працівники ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

При цьому в кожній команді було по двоє учасників. Поруч з учасниками чемпіонату лежали труни.

Додамо, що за перемогу в змаганні зі швидкісної копки могил були передбачені призи: за 1 місце - 30 тисяч рублів, за 2 - 20 тисяч рублів, а за 3 - 10 тисяч рублів.

За словами організаторів заходу, Могильне свавілля має підвищити рівень виконання похоронних робіт та приверне увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Лихославль Тверської області РФ школярів змусили зображати надгробні пам'ятники загиблих солдатам сталінської армії на честь святкування Дня Перемоги 9 травня.