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Могильный беспредел: в РФ устроили чемпионат на скорость среди гробокопателей

14 мая 2021, 15:48
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Участникам необходимо было выкопать на скорость могилу по заданному размеру.

В РФ устроили соревнования среди гробокопателей
В РФ соревновались в копке могил на скорость / УНИАН

В российском Новосибирске состоялся чемпионат по копанию могил — Могильный беспредел.

Организаторы поставили условия соревнований: участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину, передает Тайга.инфо.

Для участия в конкурсе допускались любые действующие работники ритуальной службы, из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

При этом в каждой команде было по двое участников. Рядом с участниками чемпионата лежали гробы.

Добавим, что за победу в соревновании по скоростной копке могил были предусмотрены призы: за 1-е место – 30 тыс. руб., за 2-е – 20 тыс. руб., а за 3-е – 10 тыс. руб.

По словам организаторов мероприятия, Могильный беспредел должен повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Лихославль Тверской области РФ школьников заставили изображать надгробные памятники погибших солдатам сталинской армии в честь празднования Дня Победы 9 мая.

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