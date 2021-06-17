Потужна підтримка Києва і слова Байдена: у США розкрили деталі перемовин з Путіним

Байден не домовлявся з Путіним про Україну, тому що це суперечить позиції Вашингтона - Держдеп / REUTERS

На саміті у Женеві президент США Джо Байден заявив главі РФ Володимиру Путіну про рішучу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вашингтон дотримується точки зору, згідно з якою жодних домовленостей щодо української держави не може бути без участі офіційного Києва. Про це заявила заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вона розповіла про те, що Штати не мають наміру вести перемовини щодо Києва без участі українських представників з іншими країнами, у тому числі і з Росією.

"Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "жодних домовленостей про Україну без України" на перемовинах з Росією і будь-якими іншими країнами", - зазначено у повідомленні.читайте такожБайден після зустрічі заявив про розбіжності з Путіним щодо України

Також в МЗС підкреслили, що, за словами Нуланд, на саміті у Женеві президент Байден "чітко і твердо" сказав Путіну про підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності і суверенітету України. Вашингтон не має наміру змінювати свою точку зору щодо цього питання.

Зустріч Байдена і Путіна

У середу, 16 червня, відбувся саміт США і Росії, у рамках якого провели перемовини президент Штатів Джо Байден і глава РФ Володимир Путін. Під час дискусії сторони обговорили низку актуальних питань американо-російських відносин.

Пізніше в Держдепі зробили заяву про те, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердив підтримку України. Глави США і Росії також обговорили ситуацію досягнення прогресу в процесі імплементації Мінських угод.

Байден попередив Путіна про те, що якщо російські хакери підуть в атаку проти 16 стратегічних секторів американської інфраструктури, Вашингтон вживатиме відповідних серйозних заходів.