Чоловік забарикадувався в елітному будинку під Москвою і відкрив вогонь по силовиках

Силовики почали штурм будинку / vesti.ru

У підмосковних Митищах 61-річний чоловік забарикадувався в одному з котеджів елітного селища Нові Вешки і відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії.

Правоохоронці виставили оточення. Інформації про постраждалих поки немає. Як повідомляє РИА Новости, чоловік відкрив стрілянину під час затримання. Він тримає оборону вже понад чотири години, стріляє з автомата і кидає гранати.

Разом з чоловіком в будинку знаходяться дочка, зять і дитина.

Силовики по мегафону вмовляли чоловіка здатися, але той не відповідає. Потім силовики почали штурм будинку.

Стрілянина почалася після того, як поліція прийшла оглядати будинок чоловіка через підозри в обігу зброї.

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