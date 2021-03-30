Мужчина забаррикадировался в элитном доме под Москвой и открыл огонь по силовикам

61-летний мужчина держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.
В подмосковных Мытищах 61-летний мужчина забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.
Правоохранители выставили оцепление. Информации о пострадавших пока нет. Как сообщает РИА Новости, мужчина открыл стрельбу во время задержания. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.
Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.
Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает. Потом силовики начали штурм дома.
Стрельба началась после того, как полиция пришла осматривать дом мужчины из-за подозрений в обороте оружия.
Напомним:
- 19 декабря 2019 года произошла стрельба возле здания ФСБ на Лубянке в Москве.
- Позже сообщалось, что подозреваемый в стрельбе у ФСБ на Лубянке нейтрализован.
- Теракт на Лубянке завершился тяжелыми ранениями двух сотрудников ФСБ. Погиб сотрудник ГИБДД.
Автор: Анна Багрий