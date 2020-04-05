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"Кровавая расправа": в России расстреляны пять человек

5 апреля 2020, 11:00

Стрельба в РФ произошла в субботу вечером, возможный злоумышленник задержан.

В России расстреляли пять человек – Рязань стрельба
В России убиты пять человек / Defence

В субботу вечером, 4 апреля, в Рязанской области Российской Федерации – в поселке городского типа Елатьма – из ружья расстреляны пять человек, подозреваемый задержан, у него дома нашли орудие преступления.

Злоумышленник около 22 часов выстрелил в четырех молодых людей и женщину, пострадавшие скончались на месте происшествия, сообщили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве добавили, что в совершении преступления подозревают мужчину, 1988 года рождения.

"По версии следствия, …находясь на балконе своей квартиры, …(мужчина – Ред.) сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. …между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял... зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы…", – добавили в СК.

Стрелок – психически нездоровый и состоял на учете у психиатра, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Собеседник поделился, что мужчина услышал шум в соседней квартире, пошел к соседям и убил их, а потом выстрелил в соседей, которые заходили в подъезд.

Также источник сказал, что злоумышленник пытался сбежать, полицейские задержали его недалеко от дома.

Напомним, в январе в российском Новокузнецке мужчина устроил кровавые разборки в суде. Злоумышленник открыл огонь и ранил 45-летнего пристава и 43-летнюю женщину, которая пришла в суд в качестве свидетеля.

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