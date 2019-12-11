"Спецоперация Гром": на Киевщине из ружья расстреляли полицейское авто

В Яготине из ружья обстреляли авто копов / kv.npu.gov.ua

В городе Яготин Киевской области неправильно припарковали легковушку - авто перекрыло проезд, произошел конфликт и приехали сотрудники полиции.

По правоохранителям из ружья выстрелил неизвестный мужчина и спрятался в своем дворе, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

В ведомстве добавили, что в результате стрельбы была повреждена полицейская машина, никто из копов не пострадал. Руководство полиции региона для задержания стрелка ввело спецоперацию Гром.

В Яготине из ружья обстреляли авто копов / kv.npu.gov.ua

Ранее СМИ писали, что вечером 10 декабря в Киеве на проспекте Свободы злоумышленник устроил стрельбу, три ранения получил мужчина, выгуливавший собаку. Пострадавший якобы ранен в область груди, в лопатку и в бедро.