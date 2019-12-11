В бедро, лопатку и грудь: в Киеве посреди улицы подстрелили мужчину - СМИ

Мужчина выгуливал собаку и стал мишенью.
Вечером во вторник, 10 декабря, неизвестный мужчина устроил стрельбу на проспекте Свободы в Киеве. Пострадал мужчина, который выгуливал собаку. Он получил три огнестрельных ранения – в бедро, лопатку и область груди.
Стрельба произошла возле одной из многоэтажек, передает Обозреватель со ссылкой на собственные источники. По данным издания, 31-летний мужчина вышел на улицу с собакой около 20:30 и практически сразу услышал звуки, похожие на хлопки петард.
Позже выяснилось, что в собачника стрелял из пистолета другой мужчина. Злоумышленник скрылся. Супруга пострадавшего вызвала полицию.
По словам собеседника в правоохранительных органах, стрелком был мужчина в капюшоне. Он подстерегал владельца собаки. Мотивы его действий пока что неизвестны.
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Напомним, 10 декабря в чешском городе Острава неизвестный устроил стрельбу в больнице. Сначала сообщалось, что погибли четыре человека, двое - тяжело ранены. Позже стало известно, что жертвами стрельбы стали шестеро людей.
Чешские правоохранители выследили автомобиль мужчины, который подозревался в том, что он открыл стрельбу в больнице города Острава. Однако, копам не удалось его задержать – подозреваемый выстрелил себе в голову.