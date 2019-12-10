Стрельба в больнице в Чехии: погибли 4 человека, двое - ранены

Инцидент произошел в городе Острава / Фото twitter.com/PolicieCZ

В чешском городе Острава неизвестный устроил стрельбу. В результате инцидента погибли четыре человека, двое - тяжело ранены. Об этом сообщает в Twitter местная полиция.

Совершивший нападение стрелок скрылся, преступника разыскивает полиция. Мотивы преступника пока что неизвестны. Копы просят очевидцев оказать содействие в его розыске.

Издание Lidovke сообщает, что на месте развернуты силы спецназа, прибыл полицейский вертолет.

Скриншот / twitter.com/PolicieCZ

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых. Правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата.