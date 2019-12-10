Стрельба в Чехии: число жертв возросло, опубликовано фото подозреваемого

В результате стрельбы в чешской больнице погибли шесть человек / Reuters

В полиции Чехии показали фотографию мужчины, подозреваемого в совершении смертельной стрельбы в больнице города Острава.

На снимке, опубликованном на странице полиции Чехии в Twitter, видно, что мужчина был одет в красную куртку.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что количество жертв стрельбы возросло до шести человек - пострадавшие умерли от ран, привел слова чиновника телеканал CT24.

Премьер добавил, что жертвами стрельбы стали пациенты, которые ждали приема. По его словам, злоумышленник с близкого расстояния стрелял людям в голову.

"Мы просим общественность о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности", - отметили в чешской полиции.

Ранее сообщалось, что в больнице Острава произошла стрельба, погибли четыре человека, а два - пострадали. Злоумышленник скрылся. Мотивы, по которым стрелок открыл огонь, не были известны.