Стрельба в Чехии: подозреваемый прострелил себе голову

Мужчина устроил стрельбу в больнице города Острава / Фото stars24.cz

Чешские правоохранители выследили автомобиль мужчины, который подозревается в том, что он открыл стрельбу в больнице города Острава.

Однако, копам не удалось его задержать – подозреваемый выстрелил себе в голову. Копы обнаружили сначала автомобиль вероятного стрелка, а потом и его тело. Об этом сообщает в Twitter местная полиция.

Напомним, 10 декабря стало известно, что в чешском городе Острава неизвестный устроил стрельбу в больнице. Сначала сообщалось, что погибли четыре человека, двое - тяжело ранены. Позже стало известно, что жертвами стрельбы стали шестеро людей.

Как уточнил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пострадавшие умерли от ран. Все они - пациенты, которые ждали приема. По его словам, злоумышленник с близкого расстояния стрелял людям в голову.

В полиции Чехии показали фотографию мужчины, подозреваемого в совершении преступления. На снимке было видно, что мужчина был одет в красную куртку.

Подозреваемый в стрельбе в больнице / Фото twitter.com/PolicieCZ)

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых. Правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата.