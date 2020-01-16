Кровавая стрельба в российском суде: есть жертва и раненый

Стрелка задержали в момент перезарядки оружия / SKELET-info

В России мужчина устроил кровавые разборки в мировом суде. Инцидент произошел в Новокузнецке. По неизвестным причинам россиянин открыл стрельбу и ранил 45-летнего пристава и 43-летнюю женщину, которая пришла в суд в качестве свидетеля.

Стрелком оказался Артем Пакалов, он проходит потерпевшим по одному из дел. Известно, что мужчина категорически не согласен с судебным решением.

Как сообщает Следком РФ, пристав скончался в машине скорой помощи, женщину срочно увезли в больницу - ее оперируют. Самого стрелка задержали в момент перезарядки оружия.

Напомним, 19 декабря в Москве на Лубянке возле здания ФСБ произошла стрельба. Сначала стало известно о гибели одного ФСБшника. Позже количество жертв стрельбы возросло до двух, СМИ назвали имена погибших. Журналисты выяснили, что лубянский стрелок - Евгений Манюров, он уничтожен.