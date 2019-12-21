Названы имена жертв лубянского стрелка

В результате стрельбы на Лубянке погиб Альберт Слепов и Вельдян Мухтаров, выяснили журналисты / Reuters

В результате стрельбы в Москве возле здания ФСБ погиб один сотрудник этого органа и сотрудник Госинспекции безопасности дорожного движения.

Погибли сотрудник ГИБДД Альберт Слепов и сотрудник ФСБ - Вельдян Мухтаров, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, первому погибшему 40 лет, а второму - 34.

"Во время нападения на Лубянке в перестрелке погибли два человека, не считая самого стрелка. Личности обоих первоначально держались в тайне…", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 декабря произошла стрельба на Лубянке у здания ФСБ. Сначала появилась информация о гибели одного сотрудника ФСБ, а позже количество жертв стрельбы увеличилось до двух, есть раненые. СМИ узнали, что лубянский стрелок уничтожен, и это Евгений Манюров.