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Названы имена жертв лубянского стрелка

21 декабря 2019, 11:59

Стрельба на Лубянке унесла жизни 40-летнего сотрудника ГИБДД и 34-летнего сотрудника ФСБ, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что в результате стрельбы на Лубянке погиб Альберт Слепов и Вельдян Мухтаров - Стрельба на Лубянке 19 декабря 2019
В результате стрельбы на Лубянке погиб Альберт Слепов и Вельдян Мухтаров, выяснили журналисты / Reuters

В результате стрельбы в Москве возле здания ФСБ погиб один сотрудник этого органа и сотрудник Госинспекции безопасности дорожного движения.

Погибли сотрудник ГИБДД Альберт Слепов и сотрудник ФСБ - Вельдян Мухтаров, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, первому погибшему 40 лет, а второму - 34.

"Во время нападения на Лубянке в перестрелке погибли два человека, не считая самого стрелка. Личности обоих первоначально держались в тайне…", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 декабря произошла стрельба на Лубянке у здания ФСБ. Сначала появилась информация о гибели одного сотрудника ФСБ, а позже количество жертв стрельбы увеличилось до двух, есть раненые. СМИ узнали, что лубянский стрелок уничтожен, и это Евгений Манюров.

Москва погибшие стрельба Лубянка Вельдян Мухтаров Альберт Слепов
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