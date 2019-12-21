Названы имена жертв лубянского стрелка

Стрельба на Лубянке унесла жизни 40-летнего сотрудника ГИБДД и 34-летнего сотрудника ФСБ, узнали журналисты.
В результате стрельбы в Москве возле здания ФСБ погиб один сотрудник этого органа и сотрудник Госинспекции безопасности дорожного движения.
Погибли сотрудник ГИБДД Альберт Слепов и сотрудник ФСБ - Вельдян Мухтаров, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, первому погибшему 40 лет, а второму - 34.
"Во время нападения на Лубянке в перестрелке погибли два человека, не считая самого стрелка. Личности обоих первоначально держались в тайне…", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве 19 декабря произошла стрельба на Лубянке у здания ФСБ. Сначала появилась информация о гибели одного сотрудника ФСБ, а позже количество жертв стрельбы увеличилось до двух, есть раненые. СМИ узнали, что лубянский стрелок уничтожен, и это Евгений Манюров.