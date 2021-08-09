"На вилах би винесли Зеленського": Лукашенко пригрозив разом з Путіним за добу вдарити по Україні

Лукашенко пригрозив поставити Україну "на коліна" / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що країна разом з Росією Володимира Путіна, мовляв, може за добу "поставити на коліна" Україну в тому випадку, якщо припиняться постачання українській державі паливно-мастильних матеріалів. За такого сценарію влади Володимира Зеленського нібито не буде.

Як заявив Лукашенко під час своєї пресконференції у понеділок, 9 серпня, Білорусь не збирається впроваджувати санкції щодо України. За його словами, якби Мінськ зважився на такий крок разом з Росією, то протягом 24 годин українська держава опинилася б у кризі.

Більш того, як вважає глава республіки, за такого сценарію розвитку подій влада Зеленського в Україні дуже швидко припинила б своє існування.

"З нашого боку жодних санкцій ми щодо вас (України) впроваджувати не збираємося. Якби ми хотіли поставити вас на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б припинили постачати вам паливно-мастильні матеріали. І завтра на вилах би винесли Зеленського і всіх інших", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Україна підготувала санкції проти режиму Лукашенка. Раніше такий крок було схвалено Кабінетом міністрів.

Реклама

читайте також"Ви одного разу дострибаєтеся": Лукашенко пригрозив "повернути Україну" і попередив про війну з РосієюУ список потрапили 52 білоруських силовика, політика і чиновника, включаючи Віктора Лукашенка - старшого сина білоруського глави держави. Втім, Олександра Лукашенка в санкційних списках немає.

Заяви Лукашенка про Україну

Глава Білорусі Олександр Лукашенко не виключив визнання захопленого Москвою Криму територією Росії. Політик вважає, що у нього відтепер "розв'язані руки" щодо України, тому що Київ негативно ставиться до офіційного Мінську. За ним "не заіржавіє" у тому випадку, якщо таке рішення ухвалить великий російський бізнес.

Лукашенко особисто звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що він, мовляв "постачає бойовиків" і "зброю" на територію республіки Білорусь. Причому, як стверджує він, Зеленський нібито "постачає" і "вибухівку".