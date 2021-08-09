"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине

Лукашенко пригрозил поставить Украину "на колени" / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что страна вместе с Россией Владимира Путина, дескать, может за сутки "поставить на колени" Украину в том случае, если прекратятся поставки украинскому государству горюче-смазочных материалов. При таком сценарии власти Владимира Зеленского якобы не будет.

Как заявил Лукашенко в ходе своей пресс-конференции в понедельник, 9 августа, Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины. По его словам, если бы Минск решился на такой шаг вместе с Россией, то в течение 24 часов украинское государство оказалось бы в кризисе.

Более того, как полагает глава республики, при таком сценарии развития событий власть Зеленского в Украине очень быстро перестала бы существовать.

"С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли Зеленского и всех остальных", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, Украина подготовила санкции против режима Лукашенко. Ранее такой шаг был одобрен Кабинетом министров.

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Читайте также"Вы однажды допрыгаетесь": Лукашенко пригрозил "вернуть Украину" и предупредил о войне с РоссиейВ список попали 52 белорусских силовика, политика и чиновника, включая Виктора Лукашенко – старшего сына белорусского главы государства. Впрочем, Александра Лукашенко в санкционных списках нет.

Заявления Лукашенко об Украине

Глава Беларуси Александр Лукашенко не исключил признания захваченного Москвой Крыма территорией России. Политик считает, что у него теперь "развязаны руки" по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску. За ним "не заржавеет" в том случае, если такое решение примет крупный российский бизнес.

Лукашенко лично обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он, дескать "поставляет боевиков" и "оружие" на территорию республики Беларусь. Причем, как утверждает он, Зеленский якобы "поставляет" и "взрывчатку".