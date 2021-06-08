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У МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо України

8 червня 2021, 12:52
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Російський дипломат звинуватив Київ у відмові вести прямий діалог із бойовиками на Донбасі.

На зустрічі Баден і Путін обговорять стогони з Вашингтона через Україну
На зустрічі Баден і Путін обговорять "стогони з Вашингтона" через Україну / Reuters

Лідери Росії і Сполучених Штатів Америки Володимир Путін і Джо Байден під час зустрічі в Женеві обговорять Україну. Те, що на зустрічі піднімуть українське питання, анонсував заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

"Я впевнений, що Байден почує чітке пояснення, чому всі ці стогони і заклики, адресовані Москві і з Вашингтона, і з європейських столиць, не за адресою", - додав Рябков, пише РИА Новости.

Виходячи з його слів, Путін буде просити Байдена підтримати "прямий діалог" України з бойовиками і виконання "Мінська-2".

За його словами, якщо Вашингтон почує це і погодиться підтримати Мінські угоди, то сторони активно просунуться у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зустріч Байдена і Путіна

  • 24 травня пройшли консультації представників США і РФ, за підсумками яких сторони зробили заяву про наміри продовжити переговори в рамках американо-російського саміту.
  • 25 травня в Білому домі та Кремлі зробили заяви про те, що саміт Вашингтона і Москви, в рамках якого відбудеться зустріч Байдена і Путіна, пройде 16 червня в Женеві.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що Байден і Путін будуть обговорювати проблеми у відносинах США і Росії. Однак, за його словами, політики можуть поговорити і про Україну
  • Представник Білого дому Аманда Слоат сказала, що Байден на переговорах з Путіним заявить російському президенту про підтримку України. Також лідер США має намір поговорити з господарем Кремля про ситуацію з Білоруссю, проблеми у сфері цивільної авіації, і питання подальшого роззброєння двох держав.
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