У МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо України

На зустрічі Баден і Путін обговорять "стогони з Вашингтона" через Україну / Reuters

Лідери Росії і Сполучених Штатів Америки Володимир Путін і Джо Байден під час зустрічі в Женеві обговорять Україну. Те, що на зустрічі піднімуть українське питання, анонсував заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

"Я впевнений, що Байден почує чітке пояснення, чому всі ці стогони і заклики, адресовані Москві і з Вашингтона, і з європейських столиць, не за адресою", - додав Рябков, пише РИА Новости.

Виходячи з його слів, Путін буде просити Байдена підтримати "прямий діалог" України з бойовиками і виконання "Мінська-2".

За його словами, якщо Вашингтон почує це і погодиться підтримати Мінські угоди, то сторони активно просунуться у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зустріч Байдена і Путіна